Legia Warszawa zagra dziś z Pogonią Szczecin. Transmisja meczu w Polskim Radiu RDC Adam Abramiuk 20.09.2024 16:01 Legia Warszawa dziś zagra na wyjeździe w hicie Ekstraklasy z Pogonią Szczecin. W ubiegłym sezonie zajęły odpowiednio 3. i 4. miejsce. Teraz także są w czołówce ligi. Mecz będzie w całości transmitowany na antenie Polskiego Radia RDC wraz z komentarzem na żywo dziennikarza Przemysława Paczkowskiego i eksperta piłkarskiego Magazynu Sportowego RDC Tomasza Sokołowskiego. Początek meczu o 20:30.

Legia Warszawa zagra dziś z Pogonią Szczecin (autor: Legia Warszawa)

To będzie spotkanie dwóch drużyn na najwyższym poziomie Ekstraklasy. Legia Warszawa zagra dziś w hicie kolejki w wyjazdowym meczu z Pogonią Szczecin.

Były piłkarz „Wojskowych” Andrzej Sikorski wskazał w „Magazynie Sportowym RDC” na większe szanse Legii.

— Mimo że mamy jakieś tam zachwiania tej gry, że ta forma jest taka w kratkę teraz, to jestem zdania, że Legia jest w stanie wygrać z każdym. To jest mój klub, bardzo się z nim utożsamiam. Legia to jest coś takiego, jak w powiedzeniu „szlachectwo zobowiązuje”. Ale żeby grała też troszeczkę dla kibica, dla oka, żeby było widać, że ten zespół dominuje — powiedział Sikorski.

Zdaniem trenera klubów Ekstraklasy Piotra Stokowca, faworytem jest jednak Pogoń.

— Będzie dużo fantazji, to będzie fajny mecz. Ja generalnie w tym meczu nie uważam, żeby Legia była faworytem. Pogoń to jest dla mnie wzorcowy klub w Polsce w tej chwili, mimo że troszeczkę finansowo może oszczędniej, ale to też jest bardzo racjonalne. Mierzą zamiary na siły, które mają. Jest jakaś filozofia, jest świetne przygotowanie motoryczne, są obiekty — stwierdził Stokowiec.

Zapraszamy na specjalną transmisję meczu w Polskim Radiu RDC. Komentować na żywo będą Przemysław Paczkowski i Tomasz Sokołowski. Zapraszamy już po godzinie 20:15.

Czytaj też: WTA w Pekinie. Iga Świątek wycofała się z turnieju