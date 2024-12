Legia Warszawa w 1/8 finału Ligi Konferencji. „Potrzebują kilera z przodu” Miłosz Kuter 20.12.2024 14:46 Legia potrzebuje kilera z przodu - mówił w Magazynie Sportowym RDC były piłkarz Wojskowych Andrzej Sikorski. Stołeczni piłkarze przegrali we wczorajszym spotkaniu 3 do 1 ze szwedzkim Djurgardens. Legioniści mimo porażki w ostatnim spotkaniu tego roku w Lidze Konferencji awansowali do 1/8 finałów tych rozgrywek.

RDC

Piłkarze Legii Warszawa przegrali w Sztokholmie z Djurgarden IF 1:3 (0:2) w ostatniej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji, ale i tak awansowali bezpośrednio do 1/8 finału. Rundę zasadniczą zakończyli na siódmej pozycji w tabeli z 12 punktami.

Podopieczni Goncalo Feio przystąpili do tego spotkania w osłabionym składzie - zabrakło pięciu kluczowych zawodników.

Ekspert Magazynu Sportowego RDC Tomasz Sokołowski uważa, że trener musi skupić się teraz na zbudowaniu rezerwowych piłkarzy.

- Trzeba zbudować zmienników, bo nie wiesz, w którym momencie on ci ma wejść. Nie mówię tutaj o „jokerze”, bo to Legia takiego sobie nie zbudowała, napastnika takiego, który w odpowiednim momencie wchodzi i coś może dać z niczego i weźmie na siebie to. W każdym zespole jest to bezcenne - mówił.



Okazją do wzmocnień dla stołecznej ekipy będzie zimowe okienko transferowe.

Zdaniem byłego piłkarza Legii Andrzeja Sikorskiego, celem numer jeden powinien być nowy, uzdolniony napastnik.

- Legia nie ma „dziewiątki” i tego Legii brakuje. Takiego zawodnika właśnie. Faceta, który będzie gwarantował przynajmniej 10-15 bramek w sezonie. Musimy mieć „kilera” z przodu. No to jest zdecydowanie najpotrzebniejsza rzecz - powiedział na naszej antenie.



Piłkarze Legii zakończyli tym samym granie w 2024 roku. Piłkarska ekstraklasa, także na antenie Polskiego Radia RDC, powróci na początku lutego.

Czytaj też: Legia Warszawa przegrała z Djurgarden, ale i tak jest awans do 1/8 finału LK