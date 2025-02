Dziennikarze Polskiego Radia RDC sprawdzili nowe centrum treningowe Legii [ZOBACZ] Przemysław Paczkowski 08.02.2025 17:24 Na terenie Legia Training Center w Urszulinie powstał nowoczesny symulator treningu Champions Skills Lab. — Możemy naszych zawodników z akademii co pół roku w prosty sposób badać. To dzięki temu, że maszyna praktycznie nigdy się nie myli — mówi członek zarządu LTC Wojciech Rokicki. Dziennikarze sportowi Polskiego Radia RDC Tomasz Sokołowski oraz Przemysław Paczkowski przetestowali niedawno otwartą interaktywną arenę.

4 Champions Skills Lab (autor: RDC)

Champions Skills Lab, czyli nowoczesny symulator treningu, to przestrzeń, która powstała pod Warszawą na terenie Legia Training Center w Urszulinie. W hali o powierzchni ponad 800 metrów kwadratowych powstał oktagon o średnicy 18 metrów wyłożony sztuczną trawą, cztery wyrzutnie piłek oraz interaktywny ekran 360 stopni, na którym wyświetlane są różne zadania.

Członek zarządu Legia Training Center Wojciech Rokicki informuje, że ma to pomóc rozwijać umiejętności młodych adeptów klubu.

— Możemy naszych zawodników z akademii co pół roku w prosty sposób badać. To dzięki temu, że maszyna praktycznie nigdy się nie myli. Piłkarz ma prosty sposób, żeby co pół roku być badanym. Jego trener będzie widział, jak poprawił szybkość, jak poprawił się uderzenia lewej, prawej nogi, jak poprawił czas reakcji. I dzięki temu widzimy, gdzie się rozwija i wiemy też, w którym miejscu trzeba położyć nacisk na rozwój — tłumaczy Rokicki.

Dziennikarze sportowi Polskiego Radia RDC Tomasz Sokołowski oraz Przemysław Paczkowski przetestowali niedawno otwartą interaktywną arenę.

— Na pewno takie pomieszczenie podnosi szybkość działania, ale przede wszystkim jest technika. Jeżeli jesteś dobrze przygotowany, czyli jesteś dobrze skoordynowany, to jest to kolejny element. Taki właśnie skill up, rzecz, która ma Ci jeszcze podnieść swoje umiejętności. Szybkość działania, technika, decyzyjność i tylko się cieszyć, że takie coś powstaje — mówi były piłkarz Legii, a obecnie ekspert piłkarski RDC Tomasz Sokołowski.

Dzisiejsza wizyta w LTC @LegiaWarszawa jedna z wielu możliwości co można zrobić w Champions Skills Lab @MSportowyRDC pic.twitter.com/9qWFJC6mV9 — Tomasz Sokołowski (@_Warrior22_) February 6, 2025

Trening naszych dziennikarzy przeprowadził Klaudiusz Hirsch, trener młodych roczników Legii.

— Gratuluję, bo świetne wyniki, pokazaliście się naprawdę z bardzo dobrej strony. To co chcieliśmy dzisiaj zademonstrować, to różnego rodzaju ćwiczenia, począwszy od takiego passingu, przyjęcia piłki, uderzenia do bramki — wymienia Hirsch.

Koszt budowy Champions Skills Lab to 10 mln złotych.

Źródło: RDC Autor: Przemysław Paczkowski/DJ