Płockie Towarzystwo Wioślarskie inauguruje dzisiaj 142. sezon Katarzyna Piórkowska 04.05.2024 11:26 Dzisiaj Płockie Towarzystwo Wioślarskie inauguruje 142. sezon. Na maszt zostanie wciągnięta bandera PTW, a po części oficjalnej, na Wiśle będą się ścigać młodzi adepci wioślarstwa. — Odbędą się regaty wioślarskie, w tym roku będą to mistrzostwa Mazowsza w sprincie wioślarskim — mówi Prezes PTW Jacek Karolak.

Płockie Towarzystwo Wioślarskie zaprasza na inaugurację sezonu (autor: Jacek Karolak/FB)

Na maszt zostanie wciągnięta bandera, a najmłodsi adepci wioślarstwa — młodzicy i juniorzy będą walczyć na Wiśle o tytuł najlepszego sprintera na Mazowszu. Dziś Płockie Towarzystwo Wioślarskie inauguruje 142. sezon.

Prezes PTW Jacek Karolak zachęca do kibicowania i do zwiedzania sportowych obiektów.

— Będzie można zwiedzać obiekty Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, obiekty treningowe naszych wioślarzy, sprzęt wyczynowy, tradycyjnie przy otwarciu sezonu będzie spotkanie pokoleń — zachęca Karolak.

Na Wiśle będą się ścigać młodzi adepci wioślarstwa.

— Odbędą się regaty wioślarskie, w tym roku będą to mistrzostwa Mazowsza w sprincie wioślarskim. To są zawody dla najmłodszych, więc będą tam głównie młodzicy, juniorzy, młodsi juniorzy. Będą to wioślarze z Płocka i Warszawy — mówi Karolak.

Impreza rozpoczęła się o godzinie 11.00 w siedzibie PTW przy ul. Kawieckiego. Regaty na Wiśle potrwają od 12.00 do 14.00.

