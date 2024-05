Rusza 41. edycja konkursu „Warszawa w kwiatach”. Kiedy zapisy? [SPRAWDŹ] RDC 04.05.2024 17:19 W połowie maja startuje 41. edycja konkursu „Warszawa w kwiatach”. Mieszkańcy stolicy będą mogli zgłosić do rywalizacji swoje balkony i ogrody. Już teraz mają szansę skorzystać z wydarzeń towarzyszących: kwietnych warsztatów czy spacerów edukacyjnych.

Rusza kolejna edycja konkursu "Warszawa w kwiatach" (autor: Mat. pras.)

„Warszawa w kwiatach” to projekt popularyzujący miejskie ogrodnictwo wśród mieszkańców. Jego zwieńczeniem jest konkurs na najpiękniejsze balkony i ogrody warszawianek i warszawiaków.

– Warszawa w kwiatach to nie tylko konkurs. Zarażamy miłością do kwiatów i zieleni od wiosny do jesieni. Zapraszamy na warsztaty, spotkania i spacery edukacyjne do Pawilonu Edukacyjnego Kamień, stołecznych parków i ogrodów. Najbliższe ogrodnicze wydarzenie już 12 maja, a zgłoszenia ukwieconych balkonów i ogródków zbieramy od 15 maja do końca czerwca – mówi Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy.

Sezon ogrodniczy. Kiedy rozpoczęcie?

Rozpoczęcie sezonu ogrodniczego i kolejnej edycji Warszawy w kwiatach zaplanowano na 12 maja na Polu Mokotowskim. Z atrakcji skorzystają dzieci i dorośli. Od godz. 12:00 do 16:00 mieszkańcy będą mogli wziąć udział w warsztatach ogrodniczych i florystycznych, upleść wianki czy skorzystać z porad roślinnych ekspertów. O godz. 14:00 odbędzie się też spacer, na którym uczestnicy dowiedzą się o najnowszych zmianach w parku.

Wszystkie wydarzenia pod szyldem Warszawy w kwiatach są bezpłatne, na część z nich obowiązują zapisy. Harmonogram edukacyjnych spotkań jest na bieżąco uzupełniany na stronie warszawawkwiatach.pl oraz profilu Warszawa w kwiatach na Facebooku.

Konkurs Warszawa w kwiatach

W tym roku przypada 41. edycja konkursu Warszawa w kwiatach. Zgłoszenia zbierane są od 15 maja do 30 czerwca 2024 r. Formularz zgłoszeniowy można wypełnić na stronie warszawawkwiatach.pl oraz w siedzibach organizatorów konkursu: Zarządu Zieleni m.st. Warszawy i Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

W tym roku zgłoszenia przyjmowane są w sześciu kategoriach:

balkony, loggie, okna

inicjatywy sąsiedzkie

ogrody i ogródki przy budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz działki kwietne w ROD

aranżacja zieleni przy placówkach oświatowych i edukacyjnych

osiedla mieszkaniowe

aranżacja zieleni przy punktach usługowych oraz budynkach użyteczności publicznej.

Dodatkowo jury przyzna 3 nagrody specjalne: „Mister Kwiatów”, nagrodę im. Zofii Wóycickiej oraz nagrodę im. Stefana Starzyńskiego.

Laureaci zostaną ogłoszeni na pełnym kwietnych atrakcji pikniku 14 września w Parku Agrykola.

