Co zrobić z nadmiarem świątecznego jedzenia? Lista Jadłodzielni w Warszawie Kacper Zych 21.04.2025 17:08 Jadłodzielnie w Warszawie czekają na produkty i potrawy ze świątecznych stołów, którymi mieszkańcy będą chcieli się podzielić. Większość z tych punktów jest czynna przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. W stolicy funkcjonuje aż 46 punktów.

Co zrobić z jedzeniem po świętach? Jadłodzielnie w Warszawie [MAPA] (autor: UM Warszawa)

Jedzenie, które zostało po wielkanocnych posiłkach, nie musi zostać wyrzucone. W Warszawie funkcjonuje aż 46 punktów, w których można je zostawić. To głównie szafki i lodówki.

Karolina Hansen z Foodsharing Warszawa poleca rozdać nadmiar jedzenia bliskim. Co w przypadku, jeśli dalej jest go zbyt dużo?

— Oczywiście jeśli już nie udało nam się innymi sposobami, to zapraszamy do Jadłodzielni, ale spróbujmy najpierw to we własnym zakresie. Dobrze, żeby było napisane, co to jest. No i oczywiście odpowiednio zapakowane, nie na talerzu luzem tylko w jakimś pudełku, torebce, zależnie od produktu — dodaje Hansen.

Produkty muszą mieścić się w terminie przydatności. Suche mogą być napoczęte, ale powinny być szczelnie zamknięte.

W Jadłodzielniach nie wolno zostawiać nadgniłych rzeczy, surowego mięsa, dań z surowymi jajami czy niepasteryzowanym mlekiem.

