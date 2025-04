Załamanie pogody na Mazowszu? Synoptycy prognozują burze RDC 18.04.2025 06:32 Po gorącym czwartku nadchodzi deszczowy, a nawet burzowy piątek – prognozują synoptycy. Alerty IMGW dla całego Mazowsza poza regionem wschodnim zaczną obowiązywać od godz. 16:00 do godz. 1:00. Temperatura w naszym województwie ma oscylować około 24 stopni Celsjusza.

Burze na Mazowszu (autor: RDC)

Burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h prognozowane są w 10 województwach centralnej i południowej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia I stopnia przed burzami.

Ostrzeżenia I stopnia będą obowiązywały w woj. podkarpackim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim i łódzkim. Alerty obejmą również część woj. mazowieckiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwy będzie grad.

Mieszkańcy zagrożonych terenów mogą się zmagać z burzami do sobotniej nocy.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne i zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Pogoda w piątek

W piątek pogoda będzie podzielona pod względem termicznym na chłodniejszy zachód i cieplejszy wschód - prognozują synoptycy. Zachmurzenie będzie umiarkowane, a okresami duże, w całym kraju prognozowane są przelotne opady deszczu.

W pasie od Warmii przez Kujawy, Mazowsze, zachodnie i centralne Mazowsze, ziemię Łódzką, wschodnią Wielkopolskę, Opolszczyznę, Dolny Śląsk, Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę wystąpią burze. W rejonach burzowych deszczu spadnie nawet 20 mm, tam pojawi się również porywisty wiatr, którego prędkość wyniesie nawet 75 km/h.

Temperatura wyniesie około 20 st. C na zachodzie, około 24 st. C w centrum kraju, do nawet 27 st. C na wschodzie i północnym wschodzie Polski. Wiać będzie z południowego wschodu i z południa, a na zachodzie kraju wiać będzie z południowego zachodu.

Deszczowa noc na Mazowszu

W nocy z piątku na sobotę będzie pochmurno, jedynie na północnym wschodzie prognozowane są większe rozpogodzenia - jednocześnie w całym kraju prognozowane są przelotne opady deszczu, którego najwięcej będzie padać w centralnej Polsce, tam również mogą pojawić się burze.

Prędkość porywów wiatru w trakcie burz wyniesie nawet 75 km/h, a deszczu spadnie do 20 mm.

Tej nocy zdecydowanie chłodniej będzie na zachodzie Polski, ponieważ ta część kraju będzie pod wpływem chłodniejszego powietrza z zachodu.

Temperatura w tym rejonie wyniesie od 7 do 9 st. C. W centralnej Polsce temperatura wyniesie do 14 st. C, a na najcieplej będzie na wschodzie, gdzie temperatura minimalna wyniesie 15 stopni st. C.

Wiatr będzie słaby, a na wybrzeżu umiarkowany. Na wschodzie kraju będzie wiać z kierunku południowo-wschodniego i południowego, natomiast na pozostałym obszarze będzie wiać z zachodu i północnego zachodu.

Czytaj też: Tak wygląda pierwszy odcinek parku nad POW. Jest już dostępny dla mieszkańców