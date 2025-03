Wiosna przyszła na Mazowsze. Dziś ma być najcieplejszy dzień od początku roku RDC 06.03.2025 06:46 Dziś najcieplejszy dzień od początku roku – termometry w Warszawie pokażą powyżej 15 stopni, a miejscami w słońcu może to być nawet 18 stopni. – Aż chce się żyć, lepiej się wstaje, jest bardziej zielono i przyjemnie – powiedzieli naszemu reporterowi mieszkańcy stolicy.

Wiosna na Mazowszu (autor: RDC)

Według prognoz synoptyków dziś na Mazowszu ma być najcieplejszy dzień w roku. To oznacza, że wiosna jest już coraz bliżej, a to bardzo cieszy mieszkańców stolicy, którzy mają już dość zimy.

– W czwartek temperatura powietrza wzrośnie do około 16 stopni Celsjusza i w takim przedziale od 13 do 16 stopni Celsjusza pozostawać będzie do poniedziałku włącznie – mówi Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW-PIB.

Synoptycy prognozują jednak, że słoneczna pogoda pozostanie z nami tylko do końca tego tygodnia.

Od poniedziałku wróci więcej chmur, a termometry pokażą ok. 10 stopni.

– We wtorek dotrą nad region opady deszczu postępujące od zachodu kraju. Zrobi się także chłodniej, temperatura ponownie wyniesie od 11 do 14 stopni Celsjusza. Wzrośnie też prędkość i porywistość wiatru – dodaje Dąbrowska.

Pogoda w Warszawie

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

Temperatura maksymalna 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna 2 st. C.

Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni.

W piątek w stolicy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 15 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

