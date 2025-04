Pogodny tydzień na Mazowszu. Czy słoneczna aura utrzyma się do świąt? Adam Abramiuk 14.04.2025 08:33 To ma być bardzo słoneczny i pogodny tydzień na Mazowszu, choć możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Jak jednak mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk, temperatury nie powinny spadać poniżej 10 stopni Celsjusza.

Wiosna na Mazowszu (autor: RDC)

Z południa do Polski napływa ciepłe powietrze polarne morskie. Ten tydzień w województwie mazowieckim zapowiada się ciepły i pogodny, choć miejscami może padać deszcz, możliwe są również burze.

– Przelotne opady deszczu oraz burze będą możliwe niemal każdego dnia w tym nadchodzącym tygodniu. Natomiast to jeszcze wygląda na to, że nie będą to takie burze ostrzeżeniowe – informuje synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.

Ciepłe będą nie tylko dni, ale i noce.

– Temperatury nie powinny spadać poniżej 10 stopni i cały czas przez ten okres będzie towarzyszył nam umiarkowany i chwilami porywisty wiatr wijący z kierunku południowego – dodaj Kowalczuk.

Również święta wielkanocne zapowiadają się pogodnie. Dopiero po nich może przyjść ochłodzenie.

Pogoda w Warszawie

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna 22 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. W trakcie ewentualnych burz wiatr porywisty. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 9 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

We wtorek w stolicy zachmurzenie małe, po południu stopniowo wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 21 st. C. Wiatr początkowo słaby, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego i porywistego, południowo-wschodni.

