Naszego kraju poza UE nie pamięta. Wejście Polski do Unii oczami 18-latka Beata Głozak 01.05.2024 14:27 Urodził się tuż po wejściu Polski do Unii Europejskiej i nie wyobraża sobie, że cokolwiek ten sojusz mogłoby zakończyć. Zmienia się wygląd ulic, budynków, trwa wymiana studentów. Innej Polski nie znam - mówi student z Siedlec Dawid Lutkiewicz. Dokładnie 20 lat temu Polska przystąpiła do UE.

Dawid Lutkiewicz (autor: RDC)

1 maja 2004 roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Z okazji 20. rocznicy tego wydarzenia sprawdzamy, jak w tym czasie zmieniło się Mazowsze. Porozmawialiśmy też z młodym mężczyzną, który życia poza Unią nie zna. Urodził się już po przystąpieniu Polski do UE.

- Bezpieczeństwo Polski, jak i całego regionu wschodniego Europy jest niewątpliwie zasługą Unii Europejskiej oraz NATO. Drogi, budynki to naprawdę duża zasługa Unii Europejskiej – komentuje 20-lecie Polski w UE student z Siedlec Dawid Lutkiewicz.



18-latek podkreśla, że na każdym kroku widać tablice informujące o unijnym dofinansowaniu.

– Tego nie można przeoczyć – mówi. - Szkoły, budynki, infrastruktura drogowa oczywiście. Na tych budynkach użyteczności publicznej, mówiąc ogólnie, jest to wszechobecne. Wymiany studenckie typu Erasmus są na porządku dziennym - wyjaśnia.



Dawid docenia też wolność podróżowania w unijnych granicach.

– To coś, czego nigdy nie mieli moi rodzice, a dziadkowie nawet o tym nie marzyli – podkreśla. - Wpływ Unii Europejskiej na życie w Polsce jest nieoceniony. Możemy wyjechać do Niemiec, potrafimy wyjechać do Litwy, potrafimy wyjechać do Czech bez żadnych kontroli. Nie musimy czekać po paręnaście godzin, tak jak jest na Białorusi, żeby przekroczyć granicę. Jest to coś wspaniałego, co zawdzięczamy Unii Europejskiej - dodaje.



Dawid to student Uniwersytetu w Siedlcach – uczelni, która bez środków unijnych nie mogłaby się rozwijać. To dzięki dofinansowaniu z funduszy powstał nowoczesny budynek Wydziały Humanistycznego czy odremontowano budynek obecnego rektoratu.

