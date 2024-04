Ponad dwieście tysięcy odwołanych wizyt u lekarza. Zapisują się do specjalisty i nie przechodzą

Pacjenci nie przyszli na ponad dwieście tysięcy wizyt w ubiegłym roku. To oznacza, że średnio każdego dnia pacjenci nie zjawili się na ponad 640 umówionych konsultacjach. Z powodu nieodwoływania wizyt w miejskich przychodniach i szpitalach w Warszawie wydłużają się kolejki do lekarzy, w tym do lekarzy specjalistów.