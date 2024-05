20 lat Polski w UE. Wydanie specjalne „Wieczoru literackiego” dziś w RDC RDC 01.05.2024 09:36 Specjalny „Wieczór literacki” dziś w Radiu dla Ciebie. Całą audycję poświęcimy 20. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Gośćmi Jana Bończa Szabłowskiego będą prof. Michał Kleiber, w latach 2001-2005 minister nauki i informatyzacji oraz Olgierd Łukaszewicz, znakomity aktor teatralny i filmowy, dwukrotnie pełniący funkcję prezesa Związku Artystów Scen Polskich. Zapraszamy tuż po 20:00.

1 maja zapraszamy na specjalny „Wieczór literacki”, w całości poświęcony 20. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Po godzinie 20.00 gościem Jana Bończa-Szabłowskiego będzie prof. Michał Kleiber, w latach 2001-2005 minister nauki i informatyzacji, długoletni prezes Polskiej Akademii Nauk, w latach 2015-2019 ambasador Komisji Europejskiej ds. nowej narracji europejskiej, od 2020 roku przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Nasz gość podzieli się ze słuchaczami swoimi wspomnieniami wydarzeń sprzed 20 lat, opowie o nadziejach, oczekiwaniach i obawach towarzyszących wejściu Polski w struktury unijne. Porozmawiamy o tym, jak na fakt wejścia Polski do UE reagowali młodzi, czy dawało im to poczucie wolności, co dzięki programom unijnym zyskała polska nauka i kultura.

Po godzinie 21.00 gościem „Wieczoru literackiego” będzie Olgierd Łukaszewicz, znakomity aktor teatralny i filmowy, dwukrotnie pełniący funkcję prezesa Związku Artystów Scen Polskich. Olgierd Łukaszewicz jest także aktywnym działaczem kulturalnym i społecznym, znanym ze swej działalności prounijnej.

Nasz gość opowie o organizowanych przez siebie licznych spektaklach, akcjach i happeningach artystycznych upowszechniających wiedzę o Unii Europejskiej, jej konstytucji oraz wspólnym dziedzictwie kulturowym Europy, a także o działalności fundacji pod nazwą "My Obywatele Unii Europejskiej - Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębskiego", której jest fundatorem.

Radia dla Ciebie możecie słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.