Zabytkowa polichromia wraca do willi przy Modlińskiej RDC 21.05.2024 17:53 Remont secesyjnej willi i dwóch oficyn przy ul. Modlińskiej 257 dobiega końca. W odrestaurowanych pomieszczeniach będzie działać – prowadzone przez Białołęcki Ośrodek Kultury – centrum lokalne dla mieszkańców dzielnicy. Obiekt będzie gotowy jeszcze w tym roku.

4 Willa przy Modlińskiej (autor: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta)

Secesyjna willa przy Modlińskiej pięknieje. Po zakończeniu prac do jej odrestaurowanych wnętrz znów wróci życie w postaci miejsca spotkań i aktywności dla mieszkanek i mieszkańców Białołęki. To doskonały przykład na to, że Warszawa nie tylko dba o swoje zabytki, ale remontuje je z myślą o tym, aby służyły lokalnym społecznościom – mówi zastępca prezydenta Warszawy Renata Kaznowska.

Główny budynek kompleksu na Białołęce ma już nowy dach, posadzki oraz tynki. W środku powstały ścianki działowe, ułożono instalacje oraz wstawiono okna.

Budynek został doposażony w windę oraz podnośnik, aby zapewnić dostęp osobom z niepełnosprawnościami. Trwa malowanie ścian, a także układanie parkietu na podłogach.

Secesyjne aniołki

W willi rozpoczęły się również prace konserwatorskie zachowanych elementów dawnego wystroju budynku. Na swoje pierwotne miejsce wracają transfery polichromii, czyli zabezpieczone fragmenty oryginalnych malowideł przeniesionych na nowe podłoże – m.in. główki aniołków i motywy dekoracyjne ze stropu oraz klatki schodowej.

Prace prowadzone są również przy polichromiach zachowanych na ścianach pomieszczeń. Dodatkowo odtworzone zostaną malowidła na sufitach oraz fryzy dekoracyjne na ścianach. Konserwacją objętych zostanie łącznie około 300 m kw. ścian i sufitów.

W trakcie restaurowania są też drewniane stopnie schodów, balustrady klatki schodowej, ceramiczne posadzki oraz część drewnianych drzwi. Zrekonstruowane zostaną także dwa piece kaflowe.

Nowe bramy i zieleń

W oficynach bocznych trwają ostatnie prace wykończeniowe. Dotychczas wzmocnione zostały ściany oraz wymienione stropy, położono tynki i instalacje, a nowe konstrukcje dachów przykryła blacha.

Niebawem przed oficyny powróci niski płotek – na wzór historycznego. Odtworzone zostaną również dwie ozdobne bramy od strony ul. Modlińskiej, a teren wokół budynków zostanie zagospodarowany i zazieleniony.

Nad zachowaniem historycznego charakteru obiektu czuwa Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, a prace prowadzi firma Art Studio Konserwacja Zabytków.

Po zrealizowaniu prac budowlanych i restauratorskich budynki zostaną wyposażone w meble oraz sprzęty. Wykonawcą robót budowlanych jest Telka Sp. z o.o., ich koszt to blisko 8,9 mln zł.

Źródło: inf. prasowa Autor: RDC /PA