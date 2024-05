Mazowszu grozi susza hydrologiczna. Połowa stacji IMGW wskazuje stan rzeki niskiej Adam Abramiuk 21.05.2024 19:17 Wzrasta zagrożenie suszą hydrologiczną na Mazowszu. W rzekach od ośmiu tygodni trwa sukcesywny spadek wody. Połowa stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Mazowszu wskazuje stan rzeki niskiej. Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski zaznacza, że w ciągu kilku dni mogą pojawić się alerty przed suszą.

Susza hydrologiczna na Mazowszu? (autor: RDC)

Mazowszu grozi susza hydrologiczna. Połowa stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Mazowszu wskazuje stan rzeki niskiej.

Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski zaznacza, że w ciągu kilku dni mogą pojawić się alerty przed suszą.

— Jeszcze nie ostrzegamy przed tym niebezpieczeństwem, ale nie wykluczone, że dla Radomki w najbliższym czasie może zostać wydane ostrzeżenie, bo tam, przepływ wody jest na tyle niski, że od dłuższego czasu on się utrzymuje, i synoptycy, hydrolodzy będą takie ostrzeżenia mogli wydać — zaznacza Walijewski.

Spadek wody w rzekach

W rzekach od ośmiu tygodni trwa sukcesywny spadek wody.

— Na 44 stacje hydrologiczne, które są w województwie mazowieckim, 50 procent z nich pokazuje nam strefę wody niskiej, reszta w strefie wody średniej. Już nie ma, jak było jeszcze dosłownie półtora miesiąca temu, strefy wody wysokiej. Po bardzo suchym okresie te przepływy i stany wód spadają — mówi Walijewski.

W prognozach pogody na Mazowszu mało deszczu. Więcej opadów na południu Polski — duże deszcze przede wszystkim w Małopolsce.

Niski stan wody — przyczyny

Niski stan wody w rzekach jest wynikiem nie tylko deficytu opadu, ale również zmniejszonej retencji wód podziemnych. Niekorzystnie wpływa również silny wiatr, który dodatkowo osusza warstwę przypowierzchniową gleby, szczególnie ważną dla roślin w trakcie trwającego sezonu wegetacyjnego.

Dodatkowo utrzymujące się dość wysokie wartości temperatury powietrza powodują zwiększone parowanie wody z gleby, rośnie również zagrożenie pożarowe.

Jak przeciwdziałać?

Aby zminimalizować skutki narastającego problemu, jakim jest susza, warto zacząć od najprostszych czynności, takich jak ograniczenie zużycia wody podczas zmywania naczyń czy nastawiania pralki.

Kolejnym elementem walki z suszą jest retencja. Gromadzenie wody instalując zbiorniki na deszczówkę, dzięki czemu można wykorzystać jej zapas do nawadniania roślin czy prania ubrań.

Następne jest zachowanie rozwagi przy koszeniu trawników – IMGW zachęca do zakładania łąk kwietnych, ponieważ wysokie trawy mogą zmagazynować więcej wody niż krótko przystrzyżony trawnik. Ładna, bezdeszczowa pogoda sprzyja wędrówkom na łono natury, w tym również do lasów.

IMGW wspólnie z Państwową Strażą Pożarną apeluje o rozsądek. Zachęcają do nieużywania ognia oraz sprzątania po sobie śmieci, ponieważ mogą one sprzyjać zaprószeniu ognia. Ważne jest też stosowanie się do zaleceń leśników — niektóre tereny leśne mogą być niedostępne, z uwagi na duże zagrożenie pożarowe.

Czytaj też: Zakaz podlewania ogródków w gminie Borkowice. W domach brakuje wody