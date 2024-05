Słuchowisko RDC zakwalifikowało się do Festiwalu „Dwa Teatry – Sopot 2024” RDC 21.05.2024 20:14 Słuchowisko Radia dla Ciebie na podstawie opowiadania Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zakwalifikowało się do finału XXIII Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry – Sopot 2024”. „Cudowne przygody pana Pinzla rudego” w reżyserii dyrektor literackiej RDC Aleksandry Głogowskiej znalazły się na liście 16 prac, które zostaną zaprezentowane w konkursie.

XXIII Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji „Dwa Teatry” odbędzie się w Sopocie. W dniach 22-24 czerwca będzie tam można spotkać wybitnych twórców, artystów i aktorów.

Do konkursu słuchowisk zakwalifikowała się realizacja Radia dla Ciebie. To „Cudowne przygody pana Pinzla rudego” w reżyserii dyrektor literackiej RDC Aleksandry Głogowskiej.

„Cudowne przygody pana Pinzla rudego”

„Cudowne przygody pana Pinzla rudego” to zabawna opowiastka, która powstała tuż przed wybuchem wojny, gdy Baczyński był uczniem gimnazjum im. Stefana Batorego. Niepozorny chłopak, piszczący do gazetki szkolnej, nie dał się jeszcze poznać jako wybitny poeta, a później głos swojego pokolenia.

— Po raz pierwszy Baczyński, który niestety jest bohaterem szkolnych lektur, jest zwykłym chłopakiem, który ma absurdalne poczucie humoru, który potrafi śmiać się z wad swoich kolegów i umie śmiać się z nauczycieli, bo przecież każdy dzieciak w szkole śmiał się z tego, jakich ma nauczycieli. Baczyński robi to w sposób bardzo elegancki, ale też bardzo inteligentny i śmieszny — zaznacza reżyserka, dyrektor literacka RDC Aleksandra Głogowska.

Opowieść oczami psa

Historia opowiedziana jest z perspektywy psa — jamnika.

— U Baczyńskiego w oryginale narrator jest w trzeciej osobie. U nas narratorem jest pies Hazdrubal, który prowadzi nas przez wszystkie przygody swojego profesora. Widzimy go w szkole, widzimy go u fryzjera i widzimy go w domu, gdzie profesor geografii bardzo boi się swojej żony. Mądrym, statecznym jamnikiem jest Andrzej Seweryn. Jego panem, panem Pinzlem jest Adam Woronowicz, który idzie do fryzjera. W roli fryzjera usłyszą Państwo Piotra Adamczyka — mówi Głogowska.

„Cudowne przygody pana Pinzla rudego” jest to adaptacja odnalezionego przez Małgorzatę Wichowską z Muzeum Literatury rękopisu opowiadania. Ku zaskoczeniu słuchaczy można poznać tu zupełnie inne literackie oblicze twórczości Baczyńskiego – absurd i abstrakcyjne, surrealistyczne poczucie humoru.

W obsadzie pojawili się między innymi Andrzej Seweryn, Adam Woronowicz i Piotr Adamczyk. Muzyka została stworzona przez Marcina Nierubca w wykonaniu Cuore Piano Trio.

