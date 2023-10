Słuchowisko „Jedno słowo kochającej kobiety” na podstawie tekstu Kornela Makuszyńskiego w RDC RDC 04.10.2023 08:54 W sobotę 7 października zapraszamy na słuchowisko „Jedno słowo kochającej kobiety” na podstawie tekstu Kornela Makuszyńskiego. To burzliwa rozmowa między małżonkami, odsłaniająca sekrety związku, ale kończąca się zaskakującą puentą. W słuchowisku wystąpili Ewa Ziętek i Krzysztof Wakuliński. Emisja po g. 20:00 w „Wieczorze literackim” RDC.

Kornel Makuszyński (autor: Unknown photographer, Public domain, via Wikimedia Commons)

Jan Bończa-Szabłowski zaprasza na „Wieczór literacki” Radia dla Ciebie, w którym zaprezentujemy słuchowisko „Jedno słowo kochającej kobiety” na podstawie tekstu Kornela Makuszyńskiego.

To burzliwa rozmowa między małżonkami, odsłaniająca sekrety związku, ale kończąca się zaskakującą puentą, czyli jak sprawić, żeby mężczyzna stracił zimną krew. To wie najlepiej kochająca kobieta.

Jedno jej słowo, może trochę więcej słów, może go doprowadzić do szaleństwa. Ale czy o to właściwie chodziło żonie pewnego pisarza?

Obsada: Ewa Ziętek i Krzysztof Wakuliński

W słuchowisku wykorzystano instrumentalny utwór Mariana Szałkowskiego „Pokój dziecinny”.

Marian Szałkowski – autor muzyki

Ewa Szałkowska – realizator

Kornel Makuszyński – autor tekstu

Dobrosława Bałazy – reżyser I autor adaptacji

Po emisji słuchowiska zapraszamy na rozmowę z Kazimierzem Tarnasem – reżyserem i scenarzystą, twórcą ekranizacji dzieł Kornela Makuszyńskiego.

Radia dla Ciebie możecie słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.