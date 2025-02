Słuchowisko „Co się raz stało w Sydonie” i rozmowa z T. Miłkowskim w „Wieczorze literackim” RDC RDC 14.02.2025 14:36 W najbliższym „Wieczorze literackim” zaprezentujemy słuchowisko „Co się raz stało w Sydonie” z 1966 roku w reżyserii Zygmunta Hübnera według opowiadania Henryka Sienkiewicza. Gościem audycji będzie krytyk teatralny Tomasz Miłkowski, który przypomni postać i największe dokonania artystyczne reżysera słuchowiska oraz sylwetki występujących w nim aktorów.

Utwór napisany w 1907 roku opowiada o tragedii młodych ludzi, których łączy miłość, a dzielą różnice majątkowe. Abdolonim jest ubogim ogrodnikiem, który dostarcza warzyw ze swego ogrodu bogatemu kupcowi Marhabalowi.

Pewnego razu wyznaje bogaczowi, że jest zakochany z wzajemnością w jego córce. Kupiec tłumaczy mu, że nie może pozwolić na to, by jego szlachetna córka poślubiła biedaka. Nie przekonuje go również to, że Abdolonim jest młody, silny, pracowity i pełen miłości ani nawet królewskie pochodzenie mężczyzny. Marhabal stwierdza, że jedynie gdyby młodzieniec nagle został królem, mógłby otrzymać rękę jego córki. Zakochani postanawiają wspólnie popełnić samobójstwo.

Gościem „Wieczoru Literackiego” będzie krytyk teatralny Tomasz Miłkowski, który przypomni postać i największe dokonania artystyczne Zygmunta Hübnera, reżysera słuchowiska „Co się raz stało w Sydonie” oraz sylwetki występujących w nim aktorów.

Słuchowisko „Co się raz stało w Sydonie”

Teatr PR, premiera: 20.08.1966

Twórcy:

Henryk Sienkiewicz — autor tekstu

Konrad Wojtasiński — autor adaptacji

Zygmunt Hübner — reżyser

Jerzy Atamańczuk — realizator

Obsada:

Wojciech Ziętarski — Nadzorca

Anna Polony — Thalestris, córka Marhabala

Jan Nowicki — Abdolonim

Józef Morgała — Sydończyk II

Zygmunt Hübner — Narrator

Kazimierz Fabisiak — Kupiec Marhabal

Jerzy Bińczycki — Sydończyk I

