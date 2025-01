Słuchowisko „Na wiosennych rowerach” z Aliną Janowską i Tadeuszem Łomnickim w RDC RDC 31.01.2025 10:28 W najbliższym „Wieczorze literackim” zaprezentujemy słuchowisko „Na wiosennych rowerach” z 1970 roku w reżyserii Jerzego Kiersta na podstawie tekstu Czesława Janczarskiego. Ponadto gośćmi audycji będą aktorka teatralna i filmowa, piosenkarka, działaczka społeczna Ewa Błaszczyk oraz kompozytor, aranżer, pianista, producent muzyczny i reżyser Hadrian Filip Tabęcki. Zapraszamy w niedzielę o godz. 20:00!

Alina Janowska (autor: Cezary Piwowarski/Wikipedia)

Zapraszamy do „Wieczoru literackiego” Polskiego Radia RDC na słuchowisko „Na wiosennych rowerach” z 1970 roku w reżyserii Jerzego Kiersta na podstawie tekstu Czesława Janczarskiego.

To słuchowisko poetycko-muzyczne, którego bohaterowie – Ona i On – wybrali się za miasto, aby odpocząć od codziennych trosk i w spokoju kontemplować piękno natury. Dla Autora ich majowa przejażdżka na rowerach stanowi pretekst do ukazania bogactwa wiosennej przyrody.

Bohaterowie podziwiają uroki mijanego krajobrazu i przekomarzają się, ale ich żartobliwe rozmowy i zachwyt nad drzewami i kwiatami skłaniają ich do stawiania sobie filozoficznych pytań.

Gośćmi audycji będą aktorka teatralna i filmowa, piosenkarka, działaczka społeczna Ewa Błaszczyk oraz kompozytor, aranżer, pianista, producent muzyczny i reżyser Hadrian Filip Tabęcki, który z okazji obchodzonych kilka dni temu 50. urodzin opowie o swoich najważniejszych teatralno-muzycznych dokonaniach, najnowszych projektach artystycznych oraz przyszłych planach.

SŁUCHOWISKO „NA WIOSENNYCH ROWERACH”

Teatr PR, premiera: 07.05.1970 r.

Twórcy:

Czesław Janczarski – autor tekstu

Jerzy Kierst – reżyseria

Obsada:

Alina Jankowska – Ona

Tadeusz Łomnicki – On

Tadeusz Woźniak – Autor

Polskiego Radia RDC można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.