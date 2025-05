Zostanie zamknięte, ale nie będzie zasypane. Koniec przejścia podziemnego „jak z horroru” Kacper Zych 09.05.2025 08:34 Przejście podziemne „jak z horroru” znajdujące się pod ulicą Wolską w Warszawie zostanie zamknięte, ale nie będzie zasypane. W zamian wyznaczone będą naziemne przejścia, chodniki przejdą remont, a niepotrzebnie zabetonowane powierzchnie znikną. Dodatkowo pojawią się przejazdy rowerowe. Prace, których wartość przekracza 10 milionów złotych, w całości finansuje prywatny inwestor.

1 Przejście na Woli (autor: RDC)

Tunel pod ul. Wolską w Warszawie zostanie zamknięty, ale nie będzie zasypany. Jeszcze w tym roku zniknie brzydkie i całkowicie niepraktyczne przejście podziemne.

Mieszkańcy już w tamtym roku przyznawali reporterom Polskiego Radia RDC, że miejsce wygląda strasznie oraz, że nie czują się tam bezpiecznie.

Na skrzyżowaniu Wolskiej i Młynarskiej z aleją „Solidarności” nie ma żadnego przejścia naziemnego. By dostać się do przystanków tramwajowych lub przejść na drugą stronę ulicy trzeba skorzystać z przejść podziemnych, które pamiętają jeszcze czasy PRL-u. To praktycznie uniemożliwia lub bardzo utrudnia poruszanie się m.in. osobom niepełnosprawnym, seniorom oraz rodzicom z dziećmi w wózkach.

Co powstanie zamiast tunelu?

Prace nad przebudową skrzyżowania ulic Młynarskiej i Wolskiej już się rozpoczęły. Do końca tego roku ma powstać nowe naziemne przejście dla pieszych, a stary tunel zostanie wyłączony na stałe.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Warszawa Łukasz Puchalski poinformował, że tunel nie zostanie zasypany, bo w przyszłości może się jeszcze przydać.

— Nie likwidujemy tego przejścia, przede wszystkim dlatego, że to jest proces bardzo uciążliwy. Trzeba by było zamykać jezdnię na wiele miesięcy, rozbierać konstrukcję. Ona zostanie zamknięta w pewnych obszarach, wypełniona po to, żeby ewentualnie móc wykorzystać tę infrastrukturę w przyszłości — powiedział Puchalski.

Inwestycja ma zostać zrealizowana przez prywatnego inwestora.

Skanska przy okazji budowy budynku mieszkalnego zrealizuje miejską inwestycję

— Zaczynamy od rozbiórek chodników w etapach. Będziemy prowadzić te prace do wakacji. W wakacje będą wymieniane nawierzchnie asfaltowe ulic i zamykane będzie przejście podziemne. Będzie wykonywana też nowa sygnalizacja świetlna związana z przejściami dla pieszych — przekazał dyrektor projektu Rafał Stoparczyk ze spółki Skanska.

Prace na tym terenie mają potrwać 12 miesięcy. Całkowity koszt przebudowy skrzyżowania ma wynieść blisko 10 mln złotych.

Przejście podziemne pod skrzyżowaniem Młynarskiej i Wolskiej powstało pod koniec lat 70. XX wieku.

