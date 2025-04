Utrudnienia w ruchu na Woli. Rusza remont Chmielnej [MAPA] Adam Abramiuk 09.04.2025 08:11 Ruszają prace drogowe na fragmencie ul. Chmielnej przy ul. Żelaznej w stronę al. Jana Pawła II w Warszawie. Dzisiaj wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu, później przejazd będzie całkowicie zamknięty. Pojawią się również zakazy parkowania, a kierowcy pojadą objazdem. Wszystkie roboty mają potrwać do końca kwietnia.

Ulica Chmielna przy ulicy Żelaznej w Warszawie (autor: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons)

Deweloper w porozumieniu z dzielnicą Wola przebuduje fragment ulicy Chmielnej, przy Żelaznej w stronę alei Jana Pawła II. Od środy, 9 kwietnia, wprowadzi jeden kierunek ruchu, później całkiem zamknie przejazd.

W ramach tych prac deweloper wymieni nawierzchnię jezdni, zatok postojowych i zjazdów oraz wybuduje nowe chodniki i urządzi zieleńce. Prace będzie prowadził na odcinku od ulicy Żelaznej do wjazdu do budynku Chmielna 106. Wszystkie roboty mają potrwać do końca kwietnia.

Na początku drogowcy zamkną połowę jezdni pomiędzy Żelazną a wjazdem do budynku Chmielna 116/118. Drugim pasem będzie przejazd w jednym kierunku – do ulicy Żelaznej. Objazd w przeciwnym kierunku wyznaczono ulicami Żelazną, Złotą i aleją Jana Pawła II.

Na nieco dłuższym odcinku – do posesji Chmielna 108 – staną zakazy parkowania. Piesi przejdą raz jedną, raz drugą stroną ulicy. Zostanie wyznaczona tymczasowa zebra, poza rejonem robót.

W kolejnym etapie, drogowcy zmienią stronę ulicy. Przejazd będzie nadal tylko do Żelaznej.

Na czas asfaltowania robotnicy zamkną całą jezdnię pomiędzy Żelazną a Chmielną 106. Zakaz ruchu nie będzie dotyczył dojazdu do posesji.

