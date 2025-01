Utrudnienia w ruchu na warszawskiej Woli. Od dziś węziej na Towarowej

Od dzisiaj na warszawskiej Woli będą występowały utrudnienia w ruchu. Na ul. Towarowej między ul. Prostą i Srebrną zostanie zwężona droga. Powodem jest budowa przyłącza kanalizacji do budynków. Drogowcy zajmą prawy pas jezdni w kierunku ronda Daszyńskiego. Tak będzie do początku lutego, ale same prace potrwają do marca.