Awaria wodociągowa na Woli. Przez tydzień zamknięty fragment Obozowej z ważnym skrzyżowaniem RDC 29.01.2025 07:14 Utrudnienia w ruchu na warszawskiej Woli. Przez około tydzień zamknięty będzie fragment ulicy Obozowej. Przez ten czas wodociągowcy będą usuwać awarię, do której doszło przy skrzyżowaniu ulicy Obozowej z Deotymy.

Roboty drogowe (autor: pixabay)

Wodociągowcy naprawią awarię na ulicy Obozowej. Doszło do niej przy skrzyżowaniu ulicy Obozowej z Deotymy. Na czas naprawy wodociągowcy zamkną jezdnię prowadząca do centrum. Kierowcy jadący od Bemowa będą musieli skręcić już w ulicę Ciołka lub Dalibora. Dalej Obozową przejdą tylko dojeżdżający do posesji od numeru 87 do 95.

Utrudnienia rozpoczną się w środę, 29 stycznia, około godziny 9:00 i powinny potrwać tydzień.

Kierowcy ominą roboty ulicami: Ciołka, Górczewską i Deotymy. Na trasę przebiegającą tymi ulicami zostaną skierowane także autobusy nocne N45 i N95. Z kolei linie 129 i 249 w kierunku PKP Ursus i Os. Górczewska pojadą ulicą Ciołka. Autobusy 201 w stronę Metra Księcia Janusza będą kursowały ulicami Księcia Janusza i Górczewską.

