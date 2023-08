W weekend tramwajarze przebudują szyny na ulicy Wolskiej. Utrudnienia także dla kierowców RDC 04.08.2023 17:56 W weekend, 5-6 sierpnia tramwajarze przebudują szyny na ulicy Wolskiej. W związku z tym, tramwaje nie będą kursować ulicami Powstańców Śląskich, Połczyńską i Wolską. Oznacza to także utrudnienia dla kierowców.

W weekend tramwajarze przebudują szyny na ulicy Wolskiej (autor: WTP)

W weekend tramwajarze przebudują szyny na ulicy Wolskiej w Warszawie. Tramwaje będą na objazdach.

„Przerwa w ruchu tramwajów na ulicy Wolskiej, na odcinku Fort Wola–aleja Prymasa Tysiąclecia, potrwa do końca roku” - poinformowali tramwajarze. Wyjaśnili, że wynika to głównie z konieczności przebudowy skrzyżowania Wolskiej i Elekcyjnej.

„Chodzi o połączenie dotychczas używanych torów z nowymi oraz przebudowę przystanku tramwajowego na wysokości ulicy Elekcyjnej. Prace na skrzyżowaniu Wolskiej i Elekcyjnej będą prowadzone tak, żeby utrzymać możliwość przejazdu, a to oznacza konieczność podzielenia prac na etapy” - dodali.

Zmiany w organizacji ruchu

Prace budowlane na Wolskiej wymagają zmian w organizacji ruchu. Ich wprowadzanie rozpocznie się w sobotę, 5 sierpnia, po południu. Wszystkie elementy nowej organizacji ruchu zaczną obowiązywać najpóźniej w niedzielne popołudnie.

Tramwajarze zamkną zachodnią jezdnię ulicy Redutowej przed skrzyżowaniem z Wolską. Pojazdy zmierzające do tej ostatniej będą kierowane na drugą nitkę. Kierowcy pojadą po jednym pasie w każdą stronę. Skręcić w Wolską będzie można zarówno w kierunku Bemowa, jak i centrum.

Zwężenie wlotu ulicy Redutowej wymusi wprowadzenie zakazu skrętu w lewo w tę ulicę – dla jadących Wolską od strony Bemowa. Chcący pojechać tym kierunku będą mogli zawrócić na skrzyżowaniu Wolskiej z Elekcyjną lub pojechać prosto Kasprzaka i skręcić w lewo w Ordona żeby wrócić do Wolskiej. Cały czas Skręcić w Redutową będą mogli nadjeżdżający od Elekcyjnej.

Kierowcy jadący od strony Bemowa środkową jezdnią ulicy Wolskiej będą mieli dwa pasy: jednym pojadą wyłącznie prosto w kierunku Elekcyjnej, a z drugiego będą mogli skręcić także w Kasprzaka. Na południowej jezdni Wolskiej, czyli prowadzącej do Kasprzaka, również będą dwa pasy – jeden ogólnodostępny, a drugi zarezerwowany dla autobusów komunikacji miejskiej, taksówek i pojazdów MTON.

Przebudowa torów tramwajowych na Wolskiej będzie łączyła się z czasowym zwężeniem drogi. Wyłączony z ruchu zostanie lewy pas (wzdłuż torowiska) jezdni w kierunku centrum, na odcinku od Ordona do Grabowskiej. O jeden pas – prawy, czyli przy samych szynach – mniej będzie także na nitce w kierunku Bemowa, pomiędzy Elekcyjną a Redutową.

W weekend, 5-6 sierpnia, tramwajarze zamontują rozjazdy nakładkowe przy przystankach PKP Wola (Wolska) oraz Fort Wola. Dzięki temu powstaną przystanki końcowe, gdzie pasażerowie będą mogli przesiąść się do autobusów. W tym czasie składy nie będą kursowały ulicami Powstańców Śląskich, Połczyńską i Wolską pomiędzy Radiową a Skierniewicką.

Linie 26 i 78 pojadą zmienionymi trasami, na trasę podstawową wróci linia 23, natomiast linie 13 i 27 zostaną zawieszone – fragmenty ich tras obsłuży linia 73, kursująca między pętlami Kawęczyńska-Bazylika a Metro Marymont.

W weekend 5-6 sierpnia linia 23 powróci na trasę podstawową łącząc Nowe Bemowo z Czynszową; linia 26 skierowana zostanie na trasę skróconą: z pętli Wiatraczna, (…), Wolska do Zajezdnia Wola, a dalej jako linia 78 w kierunku Żerania FSO; linia 78 pojedzie po trasie z Żerania FSO, (…) do ulicy Kasprzaka, Skierniewickiej i Rogalińskiej, a dalej jako linia 26 w kierunku Wiatracznej; lina 73, tramwajowa linia uzupełniająca będzie kursować z Metra Marymont ulicami Słowackiego, Popiełuszki, aleją Jana Pawła II, Okopową, aleją "Solidarności", mostem Śląsko-Dąbrowskim, aleją "Solidarności", Targową, Kijowską, aleją Tysiąclecia, Kawęczyńską do pętli Kawęczyńska-Bazylika.

Kursowanie linii 13 i 27 w weekend będzie zawieszone. „W weekend uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z26” - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Autobusy odjeżdżające z przystanku Nowe Bemowo 15 pojadą ulicami: Powstańców Śląskich, Połczyńską, Wolską, Kasprzaka, Ordona, Wolską, aleją "Solidarności", Okopową, Leszno, Okopową, aleją „Solidarności” do przystanku Okopowa 02. W drugą stronę z przystanku Okopowa 02 ulicami: aleją „Solidarności”, Wolską, Połczyńską, Powstańców Śląskich do przystanku Nowe Bemowo 15.

Ulicami nadal będzie jeździła linia Z35, kursująca na trasie: w kierunku Piasków: Nowe Bemowo 14 i dalej Powstańców Śląskich, aleją Reymonta, Broniewskiego, Galla Anonima do przystanku Piaski 07 a w kierunku krańca Nowego Bemowa: Piaski 07 ulicami: Galla Anonima, Kochanowskiego, aleją Reymonta, Powstańców Śląskich do pętli Nowe Bemowo.

Od poniedziałku, 7 sierpnia, dwukierunkowe składy dojadą od strony centrum do przystanku PKP Wola (Wolska), a od strony Bemowa – do przystanku Fort Wola.

Czytaj też: Zmiany w ruchu w Śródmieściu. Drogowcy zamknęli Piękną i Myśliwiecką [OBJAZDY]