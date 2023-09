Trzy remonty w jednym miejscu. Odolany toną w korkach przez prace drogowców Przemysław Paczkowski 15.09.2023 07:45 Utrudnienia drogowe na Odolanach. Przez nagromadzenie remontów i powrót ruchu sprzed wakacji, w rejonie ulic Ordona i Jana Kazimierza tworzą się korki. Luźniej ma się tam zrobić dopiero pod koniec tego roku. Wtedy do użytku zostanie oddane torowisko na Kasprzaka.

Odolany toną w korkach. Chodzi o rejon ulic Ordona i Jana Kazimierza. Na miejscu jest nasz reporter Przemysław Paczkowski. Jak mówi, ogromny zator utworzył się na ulicy Kasprzaka na wysokości Ordona. Korek ciągnie się do Ronda Tybetu, w rejonie której trwają prace związane z układaniem torowiska. Korki również na samej ulicy Ordona, tutaj trwa przebudowa całej ulicy.

Kierowcy próbują wyjechać osiedla przez ulice Stańczyka i włączyć się do ruchu w aleje Prymasa Tysiąclecia, przez to robi się mały zator. Kilkaset metrów dalej na ulic Jana Kazimierza podobna sytuacja. Drogowcy również przebudowują fragment ulicy od Sowińskiego do Studziennej. Na Hubalczyków i Sowińskiego trzeba chwile odczekać, żeby włączyć się do ruchu w ulice Wolska.

Luźniej ma się zrobić tam pod koniec tego roku. Wtedy do użytku zostanie oddane torowisko na Kasprzaka.

Organizacja ruchu na Jana Kazimierza

W czwartek, 31 sierpnia drogowcy wygrodzili lewy pas na jezdni Jana Kazimierza w kierunku od Sowińskiego do Hubalczyków. Kierowcy jadą drugim pasem lub wybudowaną drogą tymczasową. Wyjazd z ulic przyległych: Sztuk Pięknych, Symbolicznej, Bodzanty i Przyce jest możliwy wyłącznie w stronę Hubalczyków. Natomiast z ulicy Sowińskiego można wyjechać we wszystkie strony.

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca roku. W międzyczasie drogowcy przeniosą się z jednego pasa Jana Kazimierza na drugi, pomiędzy ulicami Hubalczyków a Studzienną.



Od czwartku, 31 sierpnia, od początku kursowania autobusy linii 255 w kierunku ronda Daszyńskiego omijają utrudnienia ulicami Wolską i Sowińskiego.

Organizacja ruchu podczas prac na Ordona

Warszawscy drogowcy, na dwujezdniowym fragmencie ulicy Ordona, ustawili znaki zakazu parkowania. W ten sposób nie tylko zapewnili sobie dostęp do placu budowy, ale także umożliwili kierowcom przejazd w obu kierunkach po jednej jezdni.

Jezdnia zachodnia – w stronę zawrotki przy Gniewkowskiej – ulicy Ordona została wyłączona z ruchu. Jest tu dopuszczony wyłącznie dojazd do budynków Ordona 2A. Pozostałe pojazdy jeżdżą sąsiednią jezdnią. Tu kierowcy mają do dyspozycji po jednym pasie w każdą stronę. Przejścia dla pieszych pozostają cały czas otwarte.

Taka organizacja ma potrwać do końca bieżącego roku.

Organizacja ruchu na Kasprzaka

Wraz z postępem prac i budową kolejnych odcinków trasy tramwaju na Kasprzaka zmieniła się organizacja ruchu. W kolejnym etapie prac tramwajarze zamknęli jezdnię ulicy Kasprzaka prowadzącą w stronę Bemowa. Autobusy kursują zmienionymi trasami.

Kierowcy jadący od strony Bemowa środkową jezdnią ulicy Wolskiej mają dwa pasy: jednym jadą wyłącznie prosto w kierunku Elekcyjnej, a z drugiego mogą skręcić także w Kasprzaka. Na południowej jezdni Wolskiej, czyli prowadzącej do Kasprzaka, również są dwa pasy – jeden ogólnodostępny, a drugi zarezerwowany dla autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego, taksówek i pojazdów MTON. Na jezdni ulicy Kasprzaka w kierunku centrum wprowadzona została możliwość skrętu w lewo w Ordona.

Budowa torowiska w ulicy Kasprzaka

Tramwajarze wyłączyli z ruchu jezdnię Kasprzaka w stronę Bemowa, na odcinku od ulicy Ordona do Wolskiej. Samochody już tu nie wrócą – tramwajarze budują w miejscu dawnej jezdni torowisko. Obok powstanie nowa jezdnia, którą kierowcy pojadą po zakończeniu inwestycji.

Na wcześniejszym fragmencie ulicy Kasprzaka, od Grabowskiej do Ordona, dostępne są dwa pasy ruchu. Na skrzyżowaniu z Ordona kierowcy muszą z nich skręcić w prawo lub w lewo. Tramwajarze przywrócili już ruch na całej szerokości ulicy Ordona pomiędzy Wolską a Kasprzaka. Można tu pojechać zarówno od strony Jana Kazimierza, jak i z Elekcyjnej.

Autobusy linii 197, w kierunku Gwiaździstej, jeżdżą ulicami Kasprzaka, Ordona i Wolską. Taką samą trasą kursują autobusy linii nocnej N42 w stronę Dwroca Centralnego.

