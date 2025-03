Utrudnienia w dotarciu do Szpitala Wolskiego przez remont ulicy

Przejazd ulicą Szarych Szeregów zaraz za wjazdem do Szpitala Wolskiego został zamknięty przez prace drogowców. Ulica Zegadłowicza straciła połączenie z Szarych Szeregów. Z kolei z Szymańskiego wyjazd jest możliwy wyłącznie w lewo, do Karolkowej. To pierwszy z trzech etapów remontów w tym rejonie Woli.