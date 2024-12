Przejście podziemne „jak z horroru” zostanie zasypane. Co w zamian „straszącego” tunelu? Przemysław Paczkowski 25.12.2024 12:23 Przejście podziemne „jak z horroru” znajdujące się pod ulicą Wolską w Warszawie zostanie zasypane. W zamian zostaną zbudowane przejścia naziemne na skrzyżowaniu z ulicą Młynarską. Jak przekazał dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski, firma Skanska zaprojektowała już układ drogowy. – To dobrze, bo jest tam po prostu strasznie – mówią mieszkańcy.

Przejście na Woli (autor: RDC)

W przyszłym roku mają ruszyć prace nad zasypaniem tunelu pod ul. Wolską na warszawskiej Woli. W zamian za to na skrzyżowaniu ulic Młynarskiej i Wolskiej powstaną przejścia naziemne. Wybuduje je deweloper, który realizuje w pobliże inwestycję biurową.

Obraz tunelu dziś to migające światła, ściany w pseudograffiti, popękane ściany i podłoga. Mieszkańcy przyznają, że jest tam po prostu straszne, a samo miejsce jest przygnębiające.

Obecny tunel straszy swoją estetyką, a to jedyny sposób dla mieszkańców, żeby dostać się na przystanek czy drugą stronę ulicy. Dla innych przejście jest sposobem na zarobienie pieniędzy.

Jak przekazał dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski, firma Skanska zaprojektowała już układ drogowy.

– Mamy nadzieję, że w przyszłym roku rozpocznie się ta przebudowa. Zakładam, że to jest proces między półtora a dwa lata realizacji tego zakresu, ponieważ trzeba zlikwidować wszystko to, co jest pod ziemią – wyjaśnia Puchalski.

Przejście podziemne pod skrzyżowaniem Młynarskiej i Wolskiej powstało pod koniec lat 70. XX wieku.

Warszawa przymierza się również do zlikwidowania przejścia podziemnego w ciągu ulicy Złotej w Śródmieściu. Tam także ma powstać zebra.

