Niezwykłe sluchowisko „Z radości skakałem jak szczupak” w święta w RDC RDC 20.12.2023 15:36 Polskie Radio RDC zaprasza na niezwykłe słuchowisko. „Z radości skakałem jak szczupak” to rzecz o wyjątkowej przyjaźni Adama Zagajewskiego i Józefa Czapskiego. Słuchowisko to kompilacja wypowiedzi, esejów, dzienników i listów bohaterów na kanwie książki Adama Zagajewskiego pt. „Najwyższy człowiek świata” wydanej przez Wydawnictwo a5.

7 Słuchowisko „Z radości skakałem jak szczupak” (autor: RDC)

– W tym roku mija 30 lat od śmierci Józefa Czapskiego. Mam poczucie, że ciągle niewiele wiemy o tej nietuzinkowej postaci. Chciałam opowiedzieć o niej przez wyjątkową relację. Relację malarza i poety, Józefa Czapskiego i Adama Zagajewskiego, dwóch nietuzinkowych postaci polskiej kultury. Tych wybitnych artystów poznajemy dzięki ich wzruszającej korespondencji, wierszom oraz fragmentom dzienników i esejów. Spotkali się w 1983 roku w Paryżu. Józef Czapski miał już 87 lat, a Adam Zagajewski 38 – mówi Aleksandra Głogowska, reżyserka słuchowiska.

Adam Zagajewski pisząc książkę „Najwyższy człowiek świata”, już po śmierci malarza, chciał naszkicować sylwetkę Józefa Czapskiego – pisarza, przyjaciela, czytelnika i świadka okrucieństw XX wieku, autora ważnej i wstrząsającej książki „Na nieludzkiej ziemi”. Publikacja składa się z siedmiu esejów wybitnego poety, które poświęcił Czapskiemu. Pracę nad książką przerwała śmierć Adama Zagajewskiego. Wydawca postanowił powierzyć redakcję tomu Andrzejowi Franaszkowi. Redaktor poszerzył zakres tomu o wywiady Zagajewskiego o i z Czapskim, korespondencję obu artystów oraz wiersze Zagajewskiego poświęcone Czapskiemu.

W słuchowisku w rolę Józefa Czapskiego wcielił się Stanisław Brudny, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, który za swoje kreacje w Teatrze Polskiego Radia w 2009 roku otrzymał nagrodę specjalną Splendor Splendorów. Partneruje mu, jako Adam Zagajewski, wybitny aktor Adam Woronowicz, który we właściwy sobie, pełen wrażliwości, sposób przeprowadza i zaprasza nas do świata Józefa Czapskiego.

Muzykę do słuchowiska skomponował Włodek Pawlik pianista i kompozytor, mistrz muzycznego collage’u, laureat nagrody Grammy 2014 za płytę „Night In Calisia”, która jest pierwszą i jedyną w historii nagrodą Grammy dla polskiego jazzu.

– Reżyserka Aleksandra Głogowska, zafascynowana wyjątkową relacją Czapskiego i Zagajewskiego, stworzyła własny, wartki scenariusz pokazujący jak twórcza i głęboka może być przyjaźń dwóch wielkich Artystów o całkowicie odmiennych korzeniach i życiorysach. Pokazała, że twórcza wrażliwość może stać się ziarnem prawdziwej i szczerej bliskości. Zagajewski opisał ją już po odejściu Czapskiego, co świadczy o sile ich emocjonalnej więzi, która trwała do śmierci poety. Gorąco zachęcam do wnikliwego odbioru słuchowiska, które jest – przynajmniej dla mnie, wielką inspiracją i wzruszającym, pięknym przeżyciem – mówi prezes zarządu Polskiego Radia RDC Tadeusz Deszkiewicz.

Słuchowiska na antenie Radia dla Ciebie będzie można wysłuchać 25 i 26 grudnia o godzinie 19:00

„Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

W SŁUCHOWISKU „Z radości skakałem jak szczupak!”

NA PODSTAWIE KSIĄŻKI ADAMA ZAGAJEWSKIEGO „NAJWYŻSZY CZŁOWIEK ŚWIATA”

WYSTĄPILI:

JÓZEF CZAPSKI – STANISŁAW BRUDNY

ADAM ZAGAJEWSKI – ADAM WORONOWICZ

MUZYKA – WŁODEK PAWLIK

REŻYSERIA DŹWIĘKU ANDRZEJ BRZOSKA

W SŁUCHOWISKU WYKORZYSTANO FRAGMENTY WYWIADÓW JÓZEFA CZAPSKIEGO DLA RADIA WOLNA EUROPA

ADAPTACJA I REŻYSERIA ALEKSANDRA GŁOGOWSKA

czas trwania: 59:13minut

Radia dla Ciebie możecie słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.

