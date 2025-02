Tunel zamiast szlabanów w Rembertowie. Budową zainteresowane dwie firmy RDC 14.02.2025 19:57 Dwie firmy zainteresowane budową tunelu w Rembertowie. Ma powstać pod linią kolejową w ciągu ulic Marsa i Chruściela. Tunel ma zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kolejowym, a przede wszystkim - skrócić czas przejazdu.

Tunel zamiast szlabanów Rembertów. Budową zainteresowane dwie firmy (autor: SZRM)

Dwie firmy są zainteresowane budową tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa i alei Chruściela "Montera" w Rembertowie - poinformowała rzeczniczka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Agata Choińska-Ostrowska.

Tunel połączy Nowy i Stary Rembertów, zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kolejowym oraz skróci czas przejazdu przez linię kolejową nr 2.

W przetargu na wykonanie tej ostatniej inwestycji wpłynęły dwie oferty – firmy Budimex w wysokości ok. 154,6 mln zł oraz firmy INTOP w wysokości ok. 134,7 mln zł.

Wybrany wykonawca będzie miał od podpisania umowy 29 miesięcy na realizację inwestycji.

- Nowa droga z tunelem rozpocznie się przy skrzyżowaniu ul. Marsa i Ilskiego, gdzie powstanie rondo. Tunel, przebiegający pod torami kolejowymi i ul. Cyrulików, będzie wyposażony w jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu. Znajdujące się w nim przystanki autobusowe zostaną skomunikowane z przejściami podziemnymi prowadzącymi na peron kolejowy - tłumaczyła Agata Choińska-Ostrowska.

Wyjazd z tunelu znajdzie się w al. Chruściela "Montera" w rejonie ul. Strażackiej. Na skrzyżowaniu ul. Cyrulików z al. Chruściela "Montera" powstanie rondo.

Inwestycja obejmuje nie tylko budowę tunelu, ale także budowę ul. Pociskowej oraz wprowadzenie zmian na kilku okolicznych ulicach. Od skrzyżowania z ul. Pociskową do likwidowanego przejazdu przez tory zostanie wybudowany nowy odcinek ul. Bellony. Ulice Bellony i Marsa, od skrzyżowania z ul. Pociskową do projektowanego ronda, będą drogami jednokierunkowymi z możliwością ruchu rowerowego. Ulica Pociskowa zyska połączenie z ul. Ilskiego i stanie się dwukierunkową drogą z chodnikami po obu stronach, umożliwiającą dojazd do pobliskich posesji oraz centrum handlowego.

Inwestycja będzie realizowana wspólnie przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta oraz PKP PLK.

Czytaj też: Kupują bilety parkingowe i dostają mandaty. Problem na Kamionkowskiej w Warszawie