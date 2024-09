W Warszawie kończą się wakacyjne remonty. Jakie zmiany na ulicach od poniedziałku? RDC 01.09.2024 17:26 Na początku września skończą się prace m.in. na ul. Odyńca i Zamoyskiego. Ponownie otwarte zostanie Krakowskie Przedmieście. Kierowcy przy Karowej przejadą trzema pasami Wisłostrady i wszystkimi nawami tunelu przy Dworcu Zachodnim – poinformował stołeczny ratusz.

Prace na pl. Powstańców Warszawy (autor: ZDM Warszawa)

Po wakacyjnym remoncie Krakowskie Przedmieście zyskało równą nawierzchnię, która będzie trwała i odporna na ruch autobusów. Na odcinku między ul. Królewską a Miodową pojawiła się nowa kostka brukowa, a szczeliny wypełniła specjalistyczna fuga.

Od poniedziałku, 2 września, na Krakowskie Przedmieście w dni powszednie wrócą autobusy linii 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, E-2 i N44. W weekendy na odcinku od ulicy Miodowej do Świętokrzyskiej, Krakowskie Przedmieście stanie się deptakiem dla spacerowiczów.

„Nadal będą jeszcze trwały prace przy przystankach autobusowych i kilka z nich będzie działało jako tymczasowe w innych miejscach niż stałe” – przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Po sąsiedzku kończą się już prace na dwóch skrzyżowaniach ul. Mazowieckiej, w tym przy Świętokrzyskiej. To zmiany, które pozwolą skorzystać z budowanego parkingu podziemnego na placu Powstańców Warszawy. Od kilku dni ulica Mazowiecka jest już dwukierunkowa.

Zmiany na Odyńca

Wraz z początkiem roku szkolnego zakończona zostanie wymiana nawierzchni i chodników ulicy Odyńca, od alei Niepodległości do Wołoskiej. Wybudowane zostało też nowe przejście dla pieszych, a parkowanie zostało przeniesione na jezdnię. Autobusy linii 118, 168 i 172 wrócą na poprzednie trasy. 118 pojedzie przez ulicę Puławską i Malczewskiego, 168 do ulicy Woronicza (nadal remontowana jest ulica Spartańska), a 172 znów będzie kursowało ul. Odyńca do przystanku Chełmska.

Pasażerowie linii 172 powinni zwrócić szczególną uwagę na rozkład jazdy. Zaczyna się remont pętli Sadyba i dlatego za ulicą Odyńca autobusy pojadą ulicami: Puławską, Goworka, Spacerową, Belwederską, Chełmską do pętli przed ulicą Czerniakowską.

W drugą stronę, czyli do CH Blue City początek trasy będzie prowadził ulicami: Chełmską, Belwederską, Spacerową, Goworka, Puławską, przez plac Unii Lubelskiej, Boya-Żeleńskiego, Waryńskiego i Puławską. Zakończenie remontu ulicy Odyńca oznacza też powrót autobusów linii 141.

Koniec prac przy Zamoyskiego

W tym samym czasie skończy się frezowanie na ulicy Zamoyskiego. Tu również została wyremontowana nawierzchnia oraz chodnik po stronie fabryki Wedla, między aleją Zieleniecką a ulicą Lubelską oraz kawałek za skrzyżowaniem. Posadzono nową zieleń, przeorganizowano również parkowanie. Dotychczasowe skośne miejsca postojowe zastąpiono parkowanie równoległym.

Na podstawowe trasy, czyli do Dworca Wschodniego (do strony ulicy Lubelskiej) wrócą kursujące w tamtym rejonie autobusy linii 146 i 147 oraz 509 (w kursach wariantowych znów będą dojeżdżały do dworca od strony ulicy Kijowskiej). Przestaną jeździć tramwaje 79.

Wisłostrada z wszystkimi pasami

We wtorek, 3 września, kierowcy pojadą po wszystkich pasach na Wisłostradzie, zarówno w stronę Mokotowa, jak i Żoliborza. Ulica Karowa dalej pozostanie zamknięta między Wisłostradą a ulicą Dobrą. Nie zmienią się również zasady ruchu dla pieszych i rowerzystów.

W nocy z niedzieli na poniedziałek, z 1 na 2 września, otwarte zostaną wszystkie nawy tunelu przy stacji Warszawa Zachodnia, a kierowcy znów będą tu jeździli według zasad sprzed remontu.

Czytaj też: Teren w okolicach STP Kabaty zabezpieczony? Jest projekt planu miejscowego