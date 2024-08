Teren w okolicach STP Kabaty zabezpieczony? Jest projekt planu miejscowego Przemysław Paczkowski 31.08.2024 16:18 Projekt planu miejscowego w okolicach STP Kabaty został pozytywnie zaopiniowany przez Radę dzielnicy Ursynów. Ma zabezpieczyć przed zabudową teren zielony obok Parku Motyli. – „Tam może być tylko i wyłącznie teraz teren zieleni, mała architektura miejska” – informuje zastępca burmistrza Ursynowa, Klaudiusz Ostrowski.

Teren w okolicach STP Kabaty zabezpieczony? Jest projekt planu miejscowego (zdjęcie poglądowe) (autor: Pexels)

Rada dzielnicy Ursynów pozytywnie zaopiniowała projekt planu miejscowego w okolicach STP Kabaty. Zakłada on ochronę przed zabudową terenu zielonego obok istniejącego Parku Motyli. Teraz plan musi zostać przyjęty przez radnych Warszawy co wydaje się już formalnością.

– Cieszymy się, że udało się zrobić to tak szybko – mówi zastępca burmistrza Ursynowa, Klaudiusz Ostrowski.

– Uratowaliśmy przestrzeń zieloną obok STP Kabaty i Parku Motyli przed zabudową jakąkolwiek. Tam może być tylko i wyłącznie teraz teren zieleni, mała architektura miejska. To jest opinia Rady Dzielnicy Ursynów. Jak wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, to już 19 września Rada miasta stołecznego Warszawy przyjmie ten plan zagospodarowania jako obowiązujący. – mówi Ostrowski.

W zeszłym roku na fragmencie działki stanął metalowy płot co zaniepokoiło mieszkańców. – Postanowiliśmy interweniować – dodaje Ostrowski.

– Został kawałek przestrzeni takiej zielonej, miejskiej obok Parku Motyli ogrodzony przez właściciela działki. No i zobaczyliśmy ruch w interesie, który nas bardzo zaniepokoił. Rada Ursynowa wystąpiła o zainicjowanie przystąpienia do planu zagospodarowania przestrzennego. No i jak się okazało bardzo skutecznie. – mówi Ostrowski.

Ze względu na apele mieszkańców plan miejscowy udało się sporządzić szybko, bo w ciągu 2 lat.

