Utrudnienia na stołecznych ulicach. Koncert, zgromadzenia i przejazd motocyklistów RDC 31.08.2024 12:52 W sobotę, 31 sierpnia, na stadionie Narodowym o godzinie 19.30 zacznie się gala mieszanych sztuk walki. Po południu, w związku ze zgromadzeniem utrudnienia dotkną centrum, a wieczorem na stołeczne ulice wyjadą motocykliści.

Utrudnienia na stołecznych ulicach. Koncert, zgromadzenia i przejazd motocyklistów (autor: WTP)

W sobotę od godziny 14 do 17 odbędzie się zgromadzenie. Uczestnicy zbiorą się na pl. Trzech Krzyży, skąd ruszą pod budynek Sejmu przy ulicy Wiejskiej, a następnie Piękną i al. Ujazdowskimi pójdą pod budynek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

"Autobusy linii: 100, 108, 116, 118, 127, 159, 166, 180, 503, 517 kursujące w tamtym rejonie, będą kierowane na trasy objazdowe" - przekazał ZTM.

Od godz. 18 do 22 kierowcy nie wjadą w Warszawie na obszar pomiędzy aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Zakazy nie będą dotyczyły pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, taksówek oraz jednośladów. Także autobusy komunikacji miejskiej będą tam kursowały stałymi trasami.

„Od godz. 18 do końca widowiska – w przypadku zamknięcia ulicy Sokolej od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego – autobusy linii 102 i 202 pojadą do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i ulicą Zamoście (tylko w kierunku Metro Stadion Narodowy)" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

W przypadku zamknięcia ulic: Zamoyskiego, Zamoście i Sokolej, trasy objazdowe zostaną wprowadzone dla linii: 102, 135, 146, 147 i 202. Autobusy linii 102 i 202 będą jeździły do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 135 Targową do swojej stałej trasy. Autobusy linii 146 i 147 z Wybrzeża Szczecińskiego skręcą na most Świętokrzyski, zawrócą przy stacji metra Centrum Nauki Kopernik i pojadą z powrotem na Pragę.

Wieczorne utrudnienia w Warszawie

Po zakończeniu widowiska, z ronda Waszyngtona uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów linii 138 w kierunku Bokserskiej i 509 w stronę Gocławia i Nowodworów. Więcej będzie też tramwajów. Dodatkowe składy metra pojadą w kierunku Bemowa.

Dodatkowe tramwaje linii: 9 i 26 wyjadą na trasy: "dziewiątka" z Gocławka do Ratuszowej Zoo i 26 na trasie al. Zieleniecka - Metro Młociny.

Piętnaście minut przed zakończeniem imprezy, około godz. 0.15, w przypadku wyłączenia z ruchu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich pomiędzy rondem de Gaulle’a a rondem Waszyngtona (decyzję o tym podejmuje policja), na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy.

W przypadku zamknięcia mostu na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy. Składy linii 7 i 9 po stronie śródmiejskiej dojadą do Placu Starynkiewicza; po stronie praskiej "siódemka" pojedzie do ronda Wiatraczna, a "dziewiątka" do Ratuszowa-Zoo. Tramwaje linii 22 na lewym brzegu Wisły pojadą z Banacha na plac Starynkiewicza, natomiast po drugiej stronie rzeki będą kursowały w pętli z i do ronda Wiatraczna.

Zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa Z-9, autobusy będą kursowały między rondem Wiatraczna a pl. Zawiszy przez most Łazienkowski.

Autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24, N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim. Autobusy linii 146 i 147 będą zawracały na rondzie Waszyngtona, a autobusy linii 509 zdążające w stronę Gocławia, pojadą przez ulicę Targową i al. Zieleniecką.

Przejazd motocyklistów w Warszawie

Wieczorem, w godzinach 22–23 na ulice wyjadą motocykliści. Zbiorą się na błoniach stadionu Narodowego, skąd przez ulice Targową, Jagiellońską, Modlińską dojadą do mostu Marii Skłodowskiej-Curie i przejadą na drugą stronę Wisły. Po stronie Śródmieścia planują jechać Wisłostradą, potem obok stadionu Polonii, al. Jana Pawła II, al. Solidarności, Marszałkowską, al. Jerozolimskimi, al. Niepodległości i przez most Łazienkowski wrócić w okolice stadionu Narodowego.

Czytaj też: Utrudnienia w centrum Warszawy. Ulica Hoża zamknięta do poniedziałku [MAPA]