Utrudnienia w centrum Warszawy. Ulica Hoża zamknięta do poniedziałku [MAPA]

W ostatnie dni wakacji drogowcy wymienią nawierzchnię ulicy Hożej w Warszawie. Prace zaczną się już dziś o godzinie 22:00. Zamknięty zostanie fragment od Marszałkowskiej do skrzyżowania z Grabowskiego i Skorupki. Na dalszym odcinku – do Kruczej będzie ruch dwukierunkowy. Dla kierowców wyznaczono objazd. Utrudnienia potrwają do godziny 5:00 w poniedziałek.