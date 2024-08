Remont Krakowskiego Przedmieścia. Od jutra zmiany w kursowaniu komunikacji RDC 11.08.2024 16:22 W poniedziałek, 12 sierpnia nastąpią zmiany w kursowaniu komunikacji publicznej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Ze względu na zamknięcie skrzyżowania z ulicą Królewską, autobusy pojadą trasami objazdowymi. W soboty i niedziele będą obowiązywały rozkłady jazdy związane z weekendowym deptakiem na Trakcie Królewskim.

Zmiany w kursowaniu komunikacji publicznej na Krakowskim Przedmieściu (autor: KAZMIERCZAK/ZDM)

To ostatni etap naprawy nawierzchni Traktu Królewskiego. Jako pierwsza, w 2017 i 2018 roku, remontowana była ulica Miodowa. Wtedy udało się opracować technologię, która wytrzymuje intensywny ruch autobusów.

W 2019 roku Zarząd Dróg Miejskich powrócił na Krakowskie Przedmieście i kawałek Nowego Światu, gdzie ta sama technologia użyta została podczas remontu nawierzchni jezdni na odcinku od ulicy Świętokrzyskiej do Królewskiej.

Teraz naprawiony zostanie ostatni fragment Traktu – między Królewską i Miodową. Poprzedni remont tego odcinka odbył się w 2008 roku, czyli 16 lat temu. Po zakończeniu prac nawierzchnia Traktu Królewskiego będzie równa i zabezpieczona przed uszkodzeniami.

Zmiany w ruchu drogowym

Od piątku, 9 sierpnia, od godziny 23:50 powiększył się plac budowy na Krakowskim Przedmieściu. Drogowcy dodatkowo zamknęli skrzyżowanie z ulicą Królewską. Skrzyżowanie z ulicą Senatorską będzie przejezdne.

Ulice: Kozia, Trębacka, Ossolińskich, Karowa i Bednarska nadal nie mają połączenia z remontowanym odcinkiem Krakowskiego Przedmieścia.

Na Koziej i Bednarskiej został wprowadzony obowiązuje ruch dwukierunkowy oraz zakaz parkowania.

Dojazd do Koziej jest od strony ulicy Trębackiej, a do Hotelu Bristol – ulicą Karową. Ten etap prac potrwa do końca wakacji.

Trasy objazdowe komunikacji miejskiej

Te zmiany nie oznaczają utrudnień dla pieszych. Cały czas otwarte pozostają chodniki po obu stronach ulicy. Piesi przejdą na drugą stronę jezdni po istniejących zebrach.

Od poniedziałku, 12 sierpnia, autobusy linii: 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, E-2, N44 w dni powszednie pojadą zmienionymi trasami.

Linie 106, 111, 116, 178, 180, 503 ominą utrudnienia przez plac Małachowskiego i ulicami: Kredytową i Jasną, a w przeciwnych kierunkach Mazowiecką. Dalej Świętokrzyską do Kopernika lub Nowego Światu.

Autobusy 128 i 175 pojadą Senatorską i Wierzbową w obu kierunkach. „E-2” będą miały pętlę na Emilii Plater i pojadą Świętokrzyską oraz Nowym Światem.

Linia nocna N44 w stronę Dworca Centralnego pojedzie Miodową, Senatorską, Wierzbową, przez plac Piłsudskiego, Królewską do Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, a z dworca na Żoliborz: Focha, Moliera, Senatorską i Miodową.

W soboty i niedziele obowiązują rozkłady jazdy związane z weekendowym deptakiem na Trakcie Królewskim.

