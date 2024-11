Utrudnienia, objazdy i zmiany w komunikacji. Prace drogowe w długi weekend w Warszawie [MAPY] RDC 08.11.2024 20:37 Od piątku, 8 listopada, do poniedziałku, 11 listopada, zaplanowano prace drogowe w trzech miejscach w Warszawie. Drogowcy dokończą wymianę nawierzchni na ulicy Wałbrzyskiej. Rozpocznie się również drugi etap prac na jezdni Wisłostrady w stronę Żoliborza. Ponadto asfaltowany będzie kolejny odcinek buspasa na ulicy Głębockiej. Dla kierowców wyznaczono objazdy. Autobusy zmienią trasy.

Rozpoczyna się drugi etap wymiany nawierzchni ulicy Wałbrzyskiej. Wcześniej drogowcy pracowali od ulicy Wróbla do Rolnej. Teraz przyszedł czas na odcinek od Rolnej do Puławskiej. Frezowanie rozpocznie się w piątek o godzinie 22 i potrwa do poniedziałku do godziny 5.

Zamknięty fragment będzie można objechać ulicami: Rolną i Puławską oraz aleją Wilanowską.

Autobusy linii 189, 193 ominą zamknięty dla ruchu odcinek jadąc ulicą Puławską, al. Wilanowską i ul. Rolną.

Podobnie będzie w przypadku linii nocnych. Autobusy N83 pojadą w obu kierunkach tak jak „dzienne”, czyli ulica Puławską, al. Wilanowską i Rolną, a te oznaczone N01, N33 i N37 – al. Wilanowską i Rolną.

Frezowanie jezdni Wisłostrady

W tym samym czasie drogowcy rozpoczną drugi etap frezowania jezdni Wisłostrady w stronę Żoliborza. Będą pracowali na odcinku pomiędzy mostem Śląsko-Dąbrowskim a Gdańskim, ale tym razem zajmą lewy i środkowy pas jezdni. Prawy pas pozostanie otwarty, podobnie jak skręt z Wybrzeża Gdańskiego w Grodzką.

Zamknięty zostanie natomiast skręt z remontowanej jezdni Wisłostrady w ulicę Sanguszki. Aby się tam dostać, kierowcy pojadą prosto i zawrócą pod wiaduktem przy węźle z Krasińskiego. Mogą też pojechać aleją Solidarności i dalej ulicą Andersa do Muranowskiej.

Całość utrudnień będzie można ominąć drugą stroną Wisły: mostem Łazienkowskim i Wałem Miedzeszyńskim, mostem Poniatowskiego i Wybrzeżem Szczecińskim. Mostem Śląsko-Dąbrowskim i Wybrzeżem Helskim do ulicy Jagiellońskiej i mostu Grota-Roweckiego lub jeszcze dalej – ulicą Modlińską do mostu Skłodowskiej-Curie.

Kierowcy będą mogli wybrać też przejazd ulicami Ludną i Książęcą w Aleje Jerozolimskie do ulicy Marszałkowskiej. Stąd ulicami Andersa, Mickiewicza i Krasińskiego na Wybrzeże Gdyńskie. Do Andersa kierowcy dostaną się także aleją Solidarności.

Autobusy linii 185 będą kursowały bez zmian. Wymiana nawierzchni zakończy się w poniedziałek, 11 listopada, o godzinie 4.

Asfaltowanie buspasa na Głębockiej

Także w nadchodzący weekend drogowcy zaplanowali asfaltowanie kolejnego odcinka buspasa na ulicy Głębockiej. Prace rozpoczną się w piątek, 8 listopada, o godzinie 21 i potrwają do poniedziałku, 11 listopada, do tej samej godziny.

W tym czasie nie będzie przejazdu ulicą Głębocką – pomiędzy skrzyżowaniem z Malborską a wjazdem do centrum handlowego. Klienci dojadą do sklepów od strony Trasy Toruńskiej i w tym kierunku również wyjadą. Częściowo zostanie zamknięte także skrzyżowanie Głębockiej z Malborską. Objazd poprowadzi Trasą Toruńską, ulicą Łabiszyńską i Kondratowicza lub Młodzieńczą, Radzymińską i Trasą Toruńską.

Już ostatnie piątkowe kursy autobusów będą na objazdach. Autobusy linii 112 będą jeździły na trasie Karolin/Nowe Bemowo – Bródno-Podgrodzie, a autobusy 160 na trasie Dworzec Centralny – Metro Trocka.

Pasażerowie podróżujący metrem będą mogli się przesiąść do autobusów: 120, 240, 256, 527 i N11 przy stacji metra Bródno (czyli nie na stacji metra Kondratowicza przy urzędzie dzielnicy Targówek, ale na ulicy Kondratowicza przy Łabiszyńskiej).

Autobusy linii 120, wyłączony z ruchu odcinek będą omijały ulicami Kondratowicza, Łabiszyńską i Toruńską. Tymi samymi ulicami pojadą autobusy linii: 240, 256 i 527 (do metra Bródno) oraz nocne N11, zdążające w stronę Osiedla Derby.

Z kolei autobusy linii 126 i 212 dojadą jedynie do skrzyżowania ulic Malborskiej i św. Wincentego.

„Na czas remontu ulicy Głębockiej uruchomimy zastępczą linię autobusową Z13, która dowiezie mieszkańców ulicy Geodezyjnej oraz pasażerów do Centrum Handlowego Targówek, Parku Handlowego Targówek i Centrum Handlowego Marki. Autobusy będą zaczynały i kończyły trasę na przystanku Metro Bródno” - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

