Szybciej, ale za podobną cenę. Za ile przejazd pendolino z Warszawy do Szczecina? Adam Abramiuk 08.11.2024 06:27 Obecnie jedzie 5 godzin 30 minut, lecz od 15 grudnia będzie pokonywał trasę w 4 godziny 18 minut — chodzi o pociąg pendolino z Warszawy do Szczecina. W Polskim Radiu RDC sprawdziliśmy, ile będzie kosztował bilet na przejazd szybkim pociągiem Expressu InterCity Premium oraz w jakich godzinach będą kursowały składy.

Pendolino (autor: shox/pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Już niedługo z Warszawy do Szczecina pojedziemy o wiele szybciej, ale za podobną cenę. Szybkie pociągi połączą miasta już 15 grudnia, kiedy wejdzie w życie nowy rozkład.

W Polskim Radiu RDC sprawdziliśmy, ile będzie kosztował przejazd pendolino na tej trasie.

— Ceny pociągu pendolino będą zbliżone do cen najszybszych pociągów, które kursują na tej trasie. Przygotowujemy jednak promocję w związku z tym, że historycznie będzie to najkrótszy czas przejazdu między Warszawą a Szczecinem — mówi rzecznik PKP IC Maciej Dutkiewicz.

Obecnie za bilet normalny na tej trasie w drugiej klasie trzeba zapłacić od 81 zł.

Z Warszawy do Szczecina w ponad 4 godziny

O ile cena niewiele się zmieni, o tyle zmianie znacząco ulegnie czas przejazdu. Obecnie wynosi ok. 5 godzin 30 minut. Od 15 grudnia pociąg pokona trasę w 4 godziny 18 minut.

— Pasażerowie będą mieli do dyspozycji 9 połączeń dziennie. Pociągi z Warszawy Centralnej do Szczecina odjeżdżają co 2 godziny i co godzinę w szczycie. Zawsze jest to pełna godzina albo wpół do — informuje Dutkiewicz.

Wiemy też, o której wyjadą pierwsze pociągi.

— Poranny skład wyjedzie ze Szczecina przed godziną 8 i pokona tę trasę w 4 godziny i 18 minut. Powrotne ekspresy Intercity Premium do Szczecina pozwolą wrócić ze stolicy po godzinie 20 — mówi Dutkiewicz.

Szczegóły zmian w rozkładach kolejowych od 15 grudnia można znaleźć na stronie internetowej przewoźników.

