Rusza asfaltowanie drugiej jezdni Gagarina. Utrudnienia i objazdy [MAPA] RDC 26.04.2024 20:18 Od godziny 22:00 w piątek do godziny 4:00 w poniedziałek drogowcy ułożą ostatnią warstwę nawierzchni na jezdni ulicy Gagarina, na odcinku od Czerniakowskiej do Sieleckiej, w kierunku Belwederskiej. Zamknięta zostanie także jezdnia Czerniakowskiej – przy skrzyżowaniu z Gagarina – w kierunku Wilanowa. Na obu asfaltowanych ulicach, kierowcy w dwóch kierunkach będą jeździli po jednej części drogi.

Już w piątek rozpocznie się asfaltowanie drugiej jezdni Gagarina (autor: Tramwaje Warszawskie)

Zgodnie z zapowiedziami w weekend, 19-21 kwietnia, drogowcy ułożą asfalt na jezdni ulicy Gagarina w kierunku Belwederskiej oraz skrzyżowaniu z Czerniakowską. Kierowcy pojadą jedną jezdnią.

Pod koniec ubiegłego roku kierowcy wrócili na ulicę Gagarina, ale samochody jeszcze jeżdżą po tak zwanej warstwie wiążącej nawierzchni. W miniony weekend drogowcy rozpoczęli układanie ostatniej, czyli ścieralnej warstwy.

Przed weekendem prace zakończą się na jezdni w stronę Wisłostrady.

Kolejny etap prac na Gagarina

W kolejnym etapie układania nawierzchni drogowcy będą pracowali na jezdni ulicy Gagarina w kierunku Belwederskiej – od Czerniakowskiej do Sieleckiej. Roboty zaplanowano od piątku, 19 kwietnia, od godziny 22:00 do poniedziałku, 22 kwietnia, do godziny 4:00.

Ruch w obu kierunkach będzie odbywał się drugą nitką. Ulice Czerska i Sielecka od strony północnej stracą połączenie z Gagarina. Będzie można do nich dojechać od strony Podchorążych.

Jadący w kierunku Belwederskiej nie skręcą z Gagarina w Czerską i Iwicką na południe – w stronę Chełmskiej. Wyjazd z Czerskiej i Sieleckiej możliwy będzie w obu kierunkach, a z Iwickiej – w stronę Czerniakowskiej.

Węższa Czerniakowska

Ponownie zostanie zamknięta jezdnia ulicy Czerniakowskiej w kierunku Wilanowa. Tak jak poprzednio, przy skrzyżowaniu z Gagarina, drogowcy przełożą ruch na drugą nitkę. W każdą stronę będą tu dwa pasy do jazdy prosto, jeden do skrętu w prawo i wydzielony lewoskręt. Z alei Polski Walczącej kierowcy wyjadą w każdą stronę z trzech pasów.

Przejścia dla pieszych przez Gagarina i Czerniakowską pozostaną otwarte.

Ostatni etap asfaltowania Gagarina – pomiędzy Sielecką a Belwederską – przewidziany jest na kolejny weekend. Już w połowie maja kierowcy będą mogli pojechać ulicami Gagarina i Spacerową od Czerniakowskiej do Puławskiej w obu kierunkach, tuż obok tramwaju.

Tory na Gagarina gotowe

Wykonawca trasy do Wilanowa, która połączy się z odnogą na Gagarina, pracuje nad odcinkiem wzdłuż Goworka i Spacerowej oraz na skrzyżowaniu z Belwederską. Ułożona została już większość szyn i rozjazdy, rozwieszona jest też sieć trakcyjna.

Na maj planowane jest przywrócenie ruchu drogowego w dwóch kierunkach po Spacerowej. W tym samym czasie ma zostać otwarte połączenie ulicy Chełmskiej z Jana III Sobieskiego i zamknięty wlot ulicy Dolnej. Wykonawca – Budimex – będzie mógł się zająć przebudową instalacji podziemnych pod drugą częścią skrzyżowania.

W miniony weekend tramwajarze podłączyli sieć trakcyjną i zasilanie zwrotnic, które umożliwią skręcanie tramwajom na węźle u zbiegu Puławskiej i Goworka. W kolejnych dniach zostaną przeprowadzone pierwsze testowe wjazdy techniczne na tory w kierunku Spacerowej. Wykonawca informuje także, że we wrześniu, na początku roku szkolnego, tramwaje dotrą do Wilanowa, do przystanku przy Branickiego. Prace toczą się intensywnie – na budowie jest teraz 260 maszyn, a roboty przy trasie wykonuje 579 osób.

Czytaj też: Mniej betonu, więcej zieleni. Drogowcy rozpłytują ulicę Koszykową