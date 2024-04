Rozpoczęła się przebudowa Spartańskiej. Objazdy i zmiany w komunikacji [SPRAWDŹ] RDC 18.04.2024 07:14 Ruszyła przebudowa ulicy Spartańskiej na warszawskim Mokotowie. Powstanie pas rowerowy i miejsca postojowe dla samochodów. Od dzisiaj kierowcy nie wjadą w nią z ulicy Woronicza. Autobusy linii 168 i 222 pojadą skróconymi trasami.

Utrudnienia w Warszawie (autor: ZDM)

Przebudowa ulicy Spartańskiej na warszawskim Mokotowie. Od czwartku, 18 kwietnia, kierowcy nie wjadą w nią z ulicy Woronicza. Wyznaczone zostaną objazdy. Autobusy zmienią swoje trasy.

Co się zmieni na Spartańskiej?

W ramach inwestycji na ulicy Spartańskiej, pomiędzy Woronicza a Miączyńską, wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni wraz z podbudową. Powstanie droga dla rowerów i 53 miejsca postojowe.

Zamknięcie ulicy

Od czwartku, 18 kwietnia, od godziny 8:00, ulica Spartańska pomiędzy Woronicza a wjazdem do żłobka i przedszkola, zostanie zamknięta. Tak będzie do końca wakacji.

Do Spartańskiej będzie można dojechać – z Miączyńskiej – ulicą Bełską lub Maklakiewicza. Przez cały czas zapewniony będzie dojazd do placówek dla najmłodszych oraz Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Na fragmencie Spartańskiej od Miączyńskiej do zamknięcia kierowcy pojadą tymczasową dwukierunkową jezdnią o szerokości pięciu metrów. W miarę postępów prac drogowcy będą udostępniali kierowcom gotowe fragmenty ulicy.

Podczas budowy nowych krawężników, na około miesiąc, na skrzyżowaniu Spartańskiej i Miączyńskiej zostanie zamknięty kontrapas rowerowy.

Inne trasy autobusów

Autobusy linii 168 i 222 nie będą dojeżdżały do pętli Spartańska. Jadąc z Witolina (168) i Bielańskiej (222) skończą trasę na tymczasowym przystanku Zajezdnia Woronicza 54, który znajdzie się na ulicy Woronicza przed przejściem dla pieszych – nieopodal Spartańskiej. Potem zmienią kierunek jazdy na terenie zajezdni i w drugą stronę zabiorą pasażerów z przystanku Zajezdnia Woronicza 01.

Czytaj też: „Przygotujmy się na komunikacyjny armagedon”. Remont ul. Sienkiewicza w Piasecznie