Dwa poważne wypadki na S2 w Warszawie. Wzrosła liczba rannych [UTRUDNIENIA]

17 osób poszkodowanych, zniszczone pojazdy i blokada Południowej Obwodnicy Warszawy — to skutki dwóch wypadków, do których doszło około godziny 3 w nocy na trasie S2 w okolicach Lotniska Chopina. Najpierw autokar uderzył w barierki energochłonne i przewrócił się na bok. Na miejsce przybyły służby ratunkowe. Potem, doszło do drugiego zdarzenia. W tył wozu strażackiego OSP Dawidy uderzył rozpędzony tir.