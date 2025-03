Wypadek na Marywilskiej. Jedna osoba trafiła do szpitala [UTRUDNIENIA] Miłosz Kuter 19.03.2025 08:43 W wyniku wypadku, do którego doszło na ulicy Marywilskiej, jedna osoba trafiła do szpitala. Występują utrudnienia drogowe. Jeden pas ruchu jest zablokowany.

Karetka (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego „Meditrans” w Warszawie)

Jedna osoba została ranna w wypadku na Białołęce. Do zdarzenia doszło na ul. Marywilskiej w Warszawie.

— Marywilska 17 — to tam doszło do zderzenia renault i dodge'a. Jedna osoba została poszkodowana. Kierujący trzeźwi. Osoba, która jest poszkodowana, pojechała do szpitala — mówi Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Jeden pas jest tam zablokowany. Utrudnienia powinny zakończyć się do godziny 9:30.

