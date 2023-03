PKP PLK ogranicza ruch pociągów na linii średnicowej RDC 31.03.2023 10:10 W związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury kolejowej, czyli PKP PLK S.A., od 11 do 21 kwietnia 2023 r., nastąpi zamknięcie jednego z torów na linii średnicowej podmiejskiej. Z tego względu podróżnych czekają bardzo poważne utrudnienia. Większość pociągów KM będzie miała zmienioną trasę.

PKP PLK ogranicza ruch pociągów na linii średnicowej (autor: KM)

Bardzo dużo pociągów Kolei Mazowieckich będzie kursowało w skróconej relacji lub zostanie odwołane na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia.

W tym czasie przez linię średnicową pojadą 3 pociągi w kierunku wschodnim i 3 w kierunku zachodnim w ciągu godziny. Będą one kursować w jedną stronę co

3-4 min. przez 10 min., po których nastąpi ok. 50 min. przerwy.

Ruch pociągów będzie odbywał się w następujący sposób:

Większość pociągów z kierunku wschodniego zakończy bieg na stacji Warszawa Wschodnia.

• Z linii R2 (Warszawa – Łuków) pociągi zakończą bieg na stacji Warszawa Wschodnia lub Warszawa Centralna. Niektóre przejadą przez linię średnicową.

• Z linii R7 (Warszawa – Dęblin) będą kończyć bieg na stacji Warszawa Wschodnia lub Warszawa Stadion.

Natomiast pociągi z kierunku zachodniego zakończą bieg na stacji Warszawa Główna lub Warszawa Zachodnia.

• Z linii R1 (Warszawa – Skierniewice) część pociągów przejedzie przez linię średnicową podmiejską lub dalekobieżną, pozostałe będą kursowały w relacji skróconej do Warszawy Głównej, Warszawy Gdańskiej lub w przypadku wybranych połączeń późnowieczornych, Warszawy Włochy.

• Z linii R3 (Warszawa – Kutno) niektóre pociągi pojadą przez linię średnicową podmiejską lub dalekobieżną, pozostałe zakończą bieg na stacji Warszawa Główna, Warszawa Gdańska lub w przypadku niektórych połączeń późnowieczornych, Warszawa Włochy.

Aby ułatwić pasażerom podróżowanie w czasie utrudnień, pomiędzy stacjami Warszawa Wschodnia a Warszawa Zachodnia będzie obowiązywało honorowanie biletów KM w pociągach PKP Intercity, WKD, SKM, Polregio i ŁKA.

Ponadto zostanie wprowadzone dodatkowe honorowanie biletów KM w następujących środkach komunikacji miejskiej uruchamianych przez ZTM Warszawa:

• w autobusach linii: 102, 202, 146, 147 na odcinku Dworzec Wschodni Lubelska

– Metro Stadion Narodowy;

• w autobusach linii: 128 i 175 na odcinku Centrum – Pl. Zawiszy;w autobusie linii 159 na odcinku Pl. Starynkiewicza –Dworzec Zachodni;

• w tramwajach nr: 7 Dw. Wschodni (Kijowska) - Pl. Zawiszy oraz 22 (Lubelska - Pl. Zawiszy);

• w tramwaju linii nr 1 na odcinku Dworzec Gdański – Pl. Zawiszy.

