Dworzec kolejowy w Dobczynie otwarty. Pasażerowie mogą już z niego korzystać

Dworzec w Dobczynie posiada nowoczesną bryłę i dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. To 12. inwestycja zakończona w województwie mazowieckim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych. Dzięki niej w tej niewielkiej miejscowości powstał komfortowy dworzec.

Otwarcie dworca w Dobczynie to kolejny element modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy powiatu wołomińskiego zyskali dzięki temu dostęp do bezpiecznej infrastruktury kolejowej oraz komfort podróży na trasie do Warszawy i Białegostoku - mówi Agnieszka Jurewicz Wydział Współpracy z Mediami Polskie Koleje Państwowe S.A.

- To typowy Innowacyjny Dworzec Systemowy charakteryzujący się minimalistyczną, funkcjonalną i nowoczesną formą. Dworzec w Dobczynie składa się z dwóch części. W pierwszej z nich mieści się przestrzeń obsługi podróżnych, czyli hol pełniący jednocześnie funkcję poczekalni - opisuje.

Natomiast w drugiej części mieści się lokal na wynajem. Pod zadaszeniem zlokalizowano również stojaki rowerowe wraz ze stacją naprawy jednośladów.

- Budynek przyjazny środowisku - dodaje.

- Na jego dachu zamontowano 12 paneli fotowoltaicznych. Do ogrzewania i chłodzenia budynku zamontowano pompę ciepła. Dworzec wyposażono również w system inteligentnego zarządzania budynkiem, który steruje pracą urządzeń i instalacji, a tak optymalizuje zużycie energii elektrycznej, cieplnej oraz wody - wylicza.

W ramach inwestycji wykonano nową drogę dojazdową do dworca, chodniki oraz sześć miejsc parkingowych, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami.

