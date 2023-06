Najtańsze bilety kolejowe z Warszawy nad Morze. Rusza sprzedaż na „Słoneczny” 18.06.2023 12:27 W niedzielę rusza przedsprzedaż biletów na wakacyjne pociągi Kolei Mazowieckich - „Słoneczny” i „Słoneczny – BIS”. Linie będą kursować z Warszawy nad Morze Bałtyckie.

Rusza sprzedaż biletów na pociąg "Słoneczny" (autor: RDC)

„Słoneczny” będzie kursował na trasie Warszawa-Ustka-Warszawa przez 7 dni w tygodniu. Do flagowego letniego połączenia, podobnie jak w ubiegłym roku, dołącza „Słoneczny – BIS” relacji Warszawa-Gdynia. Będzie można nim pojechać w soboty, niedziele i święta. Oba pociągi będą obsługiwane przez wagony piętrowe KM firmy Bombardier. Sprzedaż biletów rozpoczęła się dzisiaj.

Kursowanie „Słonecznego” i „Słonecznego – BIS”

Z uwagi na prace prowadzone przez zarządcę infrastruktury, czyli PKP PLK S.A., rozkład jazdy wakacyjnych połączeń KM ulegnie modyfikacjom. Między innymi zmieniać się będą godziny odjazdu ze stacji, na których zatrzymują się pociągi. Dodatkowo, „Słoneczny” i „Słoneczny – BIS” rozpoczną i zakończą bieg na stacjach: Warszawa Centralna lub Warszawa Zachodnia.

24 czerwca, 25 czerwca oraz 3 września „Słoneczny” wyruszy z Warszawy Centralnej. Natomiast w pozostałe dni pierwszym przystankiem będzie stacja Warszawa Zachodnia. Do Ustki pociąg dojedzie w ok. 6 godzin. Warto zaznaczyć, że od 26 czerwca do 18 sierpnia zakończy on trasę na stacji Warszawa Zachodnia, a w pozostałe dni – na Warszawie Centralnej.

„Słoneczny – BIS” w weekendy i dni świąteczne, pomiędzy 1 lipca a 15 sierpnia, wyruszy z Warszawy Zachodniej, a w pozostałe soboty, niedziele i święta ze stacji Warszawa Centralna. Podróżni do Trójmiasta dostaną się w ok. 4 godziny. W przypadku powrotu, pociąg przez cały czas kursowania, zakończy bieg na stacji Warszawa Centralna.

Ile za bilety?

Podobnie jak w zeszłym roku, za bilet normalny w jedną stronę z Warszawy do Ustki zapłacimy 75 zł, a do Trójmiasta 60 zł. Oferta na trasę Słupsk – Ustka zostanie przedłużona o odcinek Słupsk – Gdynia. Minimalna cena biletu wg oferty dla relacji Ustka – Słupsk według taryfy normalnej wyniesie 7 zł, a maksymalna dla całej relacji Gdynia – Ustka – 27 zł.

