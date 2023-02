Warszawska Kolej Dojazdowa ruszyła drugim torem do Grodziska Mazowieckiego RDC 20.02.2023 21:41 W poniedziałek pociągi Warszawskiej Kolei Dojazdowej relacji Warszawa – Grodziska Mazowieckiego ruszyły według nowego, zmienionego rozkładu. To efekt zakończenia budowy nowego drugiego toru od Podkowy Leśnej do Grodziska.

WKD od Podkowy Leśnej do Grodziska (autor: Adam Struzik)

– Codziennie pociągami WKD podróżuje kilkanaście tysięcy mieszkańców podwarszawskich gmin. Do tej pory ruch na trasie Podkowa Leśna – Grodzisk Mazowiecki odbywał się po jednym torze – powiedział na konferencji prasowej, która odbyła się na nowym peronie marszałek Adam Struzik. Dodał, że budowa drugiego toru to „przede wszystkim większa liczba połączeń, a co za tym idzie szybszy dojazd mieszkańców aglomeracji do pracy, domu czy do lekarza”.

Grodzisk Mazowiecki Radońska (stacja #WKD) po przebudowie oficjalnie otwarta! Również dziś pociągi #WKD pojadą po nowo wybudowanym 2. torze na linii Podkowa Leśna ➡️ Grodzisk Mazowiecki.

Koszt➡️ 150 mln zł, w tym 74,5 mln zł to wsparcie z Funduszu Spójności #UE (POIŚ 2014-2020).

– Po zakończeniu całej inwestycji umożliwi to uruchomienie dodatkowych pociągów, szczególnie na tym odcinków, na którym przed rozpoczęciem przebudowy kursowały co 30 do 60 minut, po przebudowie będą mogły kursować nawet co 10, 20 minut. Oprócz tego poprawi się komfort jazdy i możliwe będzie niewielkie, ale zawsze skrócenie czasu przejazdu – mówi rzecznik WKD Krzysztof Kulesza.

Koszt inwestycji to aż 150 mln zł, z czego 74,5 mln zł stanowią środki z funduszy Unii Europejskiej. Z tego koszt robót budowlanych to 142,46 mld zł.

– Mimo że był to trudny czas ze względu na wojnę, nie przeszkodziło nam to w zamknięciu tego etapu inwestycji trzy tygodnie przed terminem. Wykonywaliśmy w tym czasie odbudowę 7,5 km torów, czterech mostów, ośmiu przystanków, a nich peronów i wiat – wyliczał prezes WKD Michał Panfil.

Dodał, że odbiory techniczne udało się zakończyć tydzień temu, a kolejne siedem dniu potrzebowano na zatwierdzenie nowego rozkładu. Ze względu na finansowanie kompleksowej modernizacji infrastruktury kolejowej z funduszy europejskich druga część tej inwestycji, czyli wymiana dotychczasowego toru, musi być zakończona do końca tego roku.

Panfil przypomniał, że Warszawska Kolej Dojazdowa właśnie obchodziła jubileusz 95-lecia powstania. Linia została uruchomiona 11 grudnia 1927 roku jako pierwsza normalno-, a nie wąskotorowa kolej elektryczna, zbudowana od podstaw w odrodzonej Polsce pod nazwą Elektryczne Koleje Dojazdowe. Jej ówczesnym właścicielem była powstała w 1918 roku spółka z brytyjskim kapitałem „Siła i Światło” S.A. Budowę linii rozpoczęto w Komorowie i prowadzono równocześnie w obu kierunkach, tj. w kierunku Warszawy oraz w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Linię poprowadzono w oddaleniu od torów Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, a w Warszawie ulicą Nowogrodzką doprowadzono aż do Marszałkowskiej.

