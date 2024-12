Bilet wycieczkowy Kolei Mazowieckich obowiązuje także podczas Bożego Narodzenia RDC 24.12.2024 16:31 Koleje Mazowieckie przedłużają obowiązywanie oferty biletu wycieczkowego na okres świąt Bożego Narodzenia. Z oferty będzie można korzystać do 29 grudnia. Z biletem można podróżować pociągami KM na odległość do 200 kilometrów.

Koleje Mazowieckie (autor: Koleje Mazowieckie)

Bilet wycieczkowy Kolei Mazowieckich obowiązuje także w trakcie świąt Bożego Narodzenia. Oznacza to, że oferta obowiązuje od 24 grudnia 2024 r. (wtorek) od godz. 18:00 do 29 grudnia 2024 r. (niedziela) do godz. 24:00. Dzień 27 grudnia (piątek) traktowany jest jako wolny od pracy.

Na podstawie biletu wycieczkowego można korzystać z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich w relacji do 200 km. Termin ważności biletu wycieczkowego „tam” lub „tam i z powrotem” (bez względu na odległość) wynosi jeden dzień. Podróż musi być ukończona do godz. 24:00 terminu ważności biletu.

