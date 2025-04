Urszula Dudziak i Jerzy Więckowski uhonorowani Złotymi Medalami „Gloria Artis” RDC 24.04.2025 13:08 Piosenkarka jazzowa, kompozytorka i autorka tekstów Urszula Dudziak oraz muzyk jazzowy i perkusista Jerzy Więckowski zostali uhonorowani przez ministra kultury Hannę Wróblewską Złotymi Medalami „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Urszula Dudziak i Jerzy Więckowski uhonorowani Złotymi Medalami „Gloria Artis” (autor: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Urszula Dudziak zadebiutowała zawodowo w 1958 roku, a następnie została zaproszona do zespołu Krzysztofa Komedy. W 1964 roku rozpoczęła współpracę z zespołem Michała Urbaniaka, który namówił ją do zrezygnowania z konwencjonalnego śpiewu i zmiany stylistyki.

Od 1981 roku współpracowała z międzynarodową grupą wokalistek jazzowych Vocal Summit. Koncertowała i nagrywała z orkiestrą Gila Evansa i zespołem Archiego Sheepa. Z programem autorskim "Future Talk", przygotowanym we współpracy z Jerzym Kosińskim, koncertowała w krajach Europy, Azji i obu Ameryk, w tym w słynnej nowojorskiej Carnegie Hall oraz podczas Newport Jazz Festival.

Współpracowała z takimi muzykami jak: Krzysztof Komeda, Adam Makowicz, Michał Urbaniak, Bobby McFerrin, Herbie Hancock, Jaco Pastorius, Ron Carter, Michael Brecker, Flora Purim, Nina Simone, Carmen McRae, Dee Dee Bridgewater, Sting czy Lionel Hampton. Nagrała ponad 50 albumów.

Uhonorowana Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2005 r.) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009 r.). W 2016 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych UNESCO wyróżniła ją tytułem "Artysty dla Pokoju". W 2017 roku odebrała Fryderyka w kategorii muzyka jazzowa za całokształt twórczości.

Jak podaje MKiDN, to jedna z najwybitniejszych wokalistek jazzowych przełomu XX i XXI wieku. Dysponuje niezwykłą skalą głosu, wyróżnia się stosowaniem klasycznej techniki wokalnej zwanej „scatem”, polegającej na naśladownictwie dźwięków instrumentów.

Jerzy Więckowski, perkusista, promotor jazzu i życia muzycznego, rozpoczął swoją działalność w 1971 roku w zespole "Vistula River Brass Band", z którym współpracował do 1982 roku. W 1984 roku założył własną formację dixielandową "Blues Fellows". Z zespołem tym pracował ponad 20 lat. W 2009 roku otrzymał propozycję współpracy z zespołem dixielandowym "The Warsaw Dixielanders". Efektem były cztery płyty CD. Od marca 2023 roku tworzy wraz z muzykami byłego "Warsaw Dixielanders" nową formację dixielandową o nazwie "The Dixie Fellows".

Występował podczas najważniejszych wydarzeń jazzowych w Polsce i Europie – w tym w klubach jazzowych w Niemczech, Francji, Skandynawii, Portugalii oraz Holandii. Jego dyskografia obejmuje kilkanaście pozycji, od płyt winylowych, przez kasety, po wydania kompaktowe. Za wybitne zasługi w pracy artystycznej został odznaczony Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" w 2007 roku.

Ministerstwo Kultury poinformowało również, że podczas środowej uroczystości ministra Wróblewska uhonorowała promotorów polskiej muzyki jazzowej. Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" odznaczony został Adam Baruch – historyk i krytyk muzyczny, którego publikacje w języku angielskim są największym i najbogatszym źródłem informacji o polskim jazzie na świecie. Brązowy Medal otrzymał Jacek Sylwin – wydawca płyt, organizator festiwali, autor i producent wielu programów radiowych i telewizyjnych.

Czytaj też: 45. edycja Warszawskich Spotkań Teatralnych w maju. Co w programie?