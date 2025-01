Rok utrudnień w osi Tramwaju do Wilanowa. Mieszkańcy: to jest paradoks

Do końca 2025 roku mają potrwać prace drogowe w osi Tramwaju do Wilanowa. Dla mieszkańców Mokotowa i Wilanowa oznacza to jeszcze rok utrudnień. — To jest jakaś dziwna budowa. Trwa przecież miesiącami i żaden odcinek nie jest skończony — usłyszał reporter Polskiego Radia RDC od jednego z mieszkańców.