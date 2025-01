Coraz bliżej powiększenia SPPN na Mokotowie. Co na to mieszkańcy? Adrian Pieczka 03.01.2025 06:13 Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego powiększy się na początku lutego o kolejne ulice Mokotowa. Ich mieszkańcy mogą już składać wnioski o abonament. — Nie bardzo jest gdzie parkować. Pod własnym domem trzeba jeździć pół godziny, zanim się znajdzie albo i nie znajdzie miejsca. Może strefa pomoże — usłyszał reporter Polskiego Radia RDC.

Kiedy powiększy się SPPN na Mokotowie? (autor: RDC)

W przyszłym miesiącu kolejne ulice Mokotowa wejdą do warszawskiej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. To głównie tereny południowej części dzielnicy. W 2023 roku do strefy włączono jej północną część.

Znalezienie miejsca w okolicy wiąże się teraz często z długim poszukiwaniem — przyznali mieszkańcy reporterowi Polskiego Radia RDC.

Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Maciej Dziubiński poinformował, że mieszkańcy włączanych do strefy ulic mogą już składać wnioski o abonament.

— Można to zrobić klasycznie w punktach obsługi pasażerów ZTM lub przez internet na stronie abonamentzdomu.zdm.waw.pl — przekazał Dziubiński.

Jak dodał Dziubiński, strefa obejmie obszar poddany konsultacjom społecznym jesienią zeszłego roku.

— Od zachodu będzie ograniczona ulicą Żwirki i Wigury, od wschodu Czerniakowską i fragmentem ulicy Powsińskiej, a od południa linią ulic Woronicza, Wołoskiej, Domaniewskiej oraz Idzikowskiego — wymienił Dziubiński.

SPPN na nowych ulicach Mokotowa ruszy w piątek 3 lutego. Wtedy też zwiększy się zasięg abonamentu rejonowego na promień o długości 200 metrów od adresu zameldowania.

