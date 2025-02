Od poniedziałku strefa płatnego parkowania obejmie kolejną część Mokotowa RDC 02.02.2025 16:24 Od poniedziałku, 3 lutego, strefa płatnego parkowania niestrzeżonego zostanie rozszerzona o kolejną część Mokotowa. Mieszkańcy mogą z niej korzystać na preferencyjnych warunkach, wykupując dwa rodzaje abonamentu – rejonowy i obszarowy.

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Mokotowie (autor: RDC)

Od poniedziałku granice SPPN zostają przesunięte do linii Woronicza, Domaniewskiej i Idzikowskiego na warszawskim Mokotowie. Od zachodu obszar poszerzenia sięgnie dotychczasowej granicy na ul. Żwirki i Wigury, od wschodu granicą będzie ulica Czerniakowska. To około 7 tys. miejsc postojowych.

Zarząd Dróg Miejskich przekazał, że od 3 lutego warszawska strefa będzie liczyć ok. 67 tys. miejsc postojowych.

Drogowcy od początku stycznia przyjmują wnioski o abonamenty od mieszkańców nowego obszaru. Szacują, że jest tam ok. 6,5 tys. osób, którym abonament przysługuje. Do końca stycznia przyjęli już ok. 5,5 tys. wniosków o wydanie tego uprawnienia. Przysługuje ono mieszkańcom strefy, którzy rozliczają podatek PIT w Warszawie i mają auto.

Jaki abonament dla mieszkańca?

Nowy obszar strefy to dodatkowych 314 parkomatów. To nowe urządzenia, takie same jak te, które stanęły jesienią na Saskiej Kępie i Kamionku. Od lutego sukcesywnie będą wymieniane w całej strefie. W sumie będzie ich w stolicy 2224.

W strefie do wyboru są dwa rodzaje abonamentów. Tańszy – rejonowy – kosztuje 30 zł rocznie i pozwala zaparkować w rejonie w promieniu 200 m od miejsca zameldowania.

Abonament obszarowy pozwala zaparkować na terenie wyznaczonym zgodnie z mapą obszarów abonamentowych w SPPN. Uprawnia także do postoju po obu stronach ulic będących granicami obszarów. Kosztuje 600 zł rocznie, a płatność możliwa jest w dwóch ratach po 300 zł (tylko w przypadku wyrabiania abonamentu w POP ZTM).

Aby otrzymać abonament mieszkańca, trzeba być zameldowanym na pobyt stały lub czasowy na terenie SPPN, mieć rozliczony podatek PIT za poprzedni rok w Warszawie i być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t lub samochodu osobowego powyżej 2,5 t.

SPPN w Warszawie

Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego jest w Warszawie od 1999 r. i początkowo obejmowała tylko ścisłe centrum miasta. Po dekadzie została rozszerzona m.in. o Powiśle, Stare i Nowe Miasto. W 2013 r. granica obszaru z parkometrami przesunęła się z Żelaznej do Okopowej na zachodzie, z Koszykowej do Wawelskiej na południu, a na północy zamiast al. Solidarności sięgnęły Dworca Gdańskiego i ronda Radosława oraz fragment Pragi-Północ.

Od 2020 r. jej obszar, etapami, zwiększył się dwukrotnie – o część Woli i Pragi-Północ, Żoliborz i Ochotę, pl. Hallera i jego okolice i północny Mokotów.

Od 3 lutego 2025 roku strefa powiększy się o obszary Starego Mokotowa, Wyględowa, Wierzbna, Ksawerowa, Sielc i części Sadyby.

Czytaj też: Rok utrudnień w osi Tramwaju do Wilanowa. Mieszkańcy: to jest paradoks