Powiększenie SPPN na Mokotowie coraz bliżej. Jak złożyć wniosek o abonament? RDC 22.01.2025 15:39 Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego poszerzy się o kolejne obszary na Dolnym i Górnym Mokotowie. Start funkcjonowania SPPN zaplanowany jest na 3 lutego. — Nie bardzo jest gdzie parkować. Pod własnym domem trzeba jeździć pół godziny, zanim się znajdzie albo i nie znajdzie miejsca. Może strefa pomoże — usłyszał reporter Polskiego Radia RDC. Zarząd Dróg Miejskich zachęca kierowców do składania wniosków o abonament mieszkańca.

SPPN na Mokotowie (autor: ZDM)

Za półtora tygodnia kolejne ulice Mokotowa wejdą do warszawskiej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. To głównie tereny południowej części dzielnicy. W 2023 roku do strefy włączono jej północną część.

— Znalezienie miejsca w okolicy wiąże się teraz często z długim poszukiwaniem — przyznali mieszkańcy reporterowi Polskiego Radia RDC.

Nowa większa strefa mokotowskiego SPPN obejmie obszar ograniczony:

od zachodu ulicą Żwirki i Wigury;

od wschodu Czerniakowską i fragmentem ulicy Powsińskiej;

od południa linią ulic Woronicza, Wołoskiej, Domaniewskiej oraz Idzikowskiego.

od północy granicę będą wyznaczać ulice Kulskiego, Różana i Gagarina.

Start funkcjonowania SPPN na tym obszarze zaplanowany jest na 3 lutego.

Wniosek o abonament

Aby otrzymać abonament mieszkańca osoba fizyczna musi być zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie SPPN, rozliczyła podatek PIT za poprzedni rok w Warszawie oraz jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.

Wniosek o abonament mieszkańca można złożyć online, przez stronę AbonamentZdomu.zdm.waw.pl, lub stacjonarnie, w każdym z Punktów Obsługi Pasażera ZTM. Wnioskując o wydanie abonamentu, należy przedstawić wymagane dokumenty (lista wyświetli się po kliknięciu).

Dwa rodzaje abonamentów

W Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego do wyboru są dwa rodzaje abonamentów. Tańszy, abonament rejonowy, kosztujący 30 zł rocznie, pozwala zaparkować w rejonie znajdującym się w promieniu 200 metrów od miejsca zameldowania.

Abonament obszarowy pozwala zaparkować na obszarze wyznaczonym zgodnie z mapą obszarów abonamentowych w SPPN. Uprawnia także do postoju po obu stronach ulic będących granicami obszarów. Kosztuje 600 zł rocznie, a płatność możliwa jest w dwóch ratach po 300 zł (tylko w przypadku wyrabiania abonamentu w POP ZTM).

​Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie można znaleźć na stronie zdm.waw.pl/parkowanie.

