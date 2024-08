Tramwaj na Wilanów. Jutro kierowcy pojadą nowym odcinkiem Sobieskiego [MAPA] RDC 18.08.2024 17:18 W poniedziałek budowniczowie tramwaju do Wilanowa otworzą ostatni fragment nowo wybudowanej, wschodniej jezdni ul. Jana II Sobieskiego – pomiędzy Nałęczowską a Idzikowskiego. Łączy się to ze zmianami w ruchu. Jadący ulicą Jana III Sobieskiego – z obu kierunków – nie skręcą w lewo w Nałęczowską i Śródziemnomorską.

1 Prace na Sobieskiego (autor: Tramwaje Warszawskie)

Kierowcy pojadą wkrótce nowym odcinkiem ulicy Jana III Sobieskiego. W poniedziałek, 19 sierpnia, budowniczowie tramwaju do Wilanowa otworzą ostatni fragment nowo wybudowanej, wschodniej jezdni – pomiędzy Nałęczowską a Idzikowskiego. Łączy się to ze zmianami w ruchu.

Pomiędzy Nałęczowską a Idzikowskiego kierowcy pojadą w obu kierunkach jezdnią, która po zakończeniu przebudowy będzie prowadziła do Śródmieścia. Tymczasowe znaki i sygnalizacja będą montowane w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 18 na 19 sierpnia. Od poniedziałku rano kierowcy pojadą według nowych zasad.

Skrzyżowanie z Nałęczowską

Zlikwidowana zostanie przewiązka i ruch będzie odbywał się cały czas tą samą nitką. Jadący ulicą Jana III Sobieskiego – z obu kierunków – nie skręcą w lewo w Nałęczowską i Śródziemnomorską. Nie będzie też wyjazdu w lewo ze Śródziemnomorskiej w Jana III Sobieskiego w stronę Śródmieścia.

Połączenie z ulicą Jana III Sobieskiego odzyska ulica Truskawiecka, ale straci je ulica Egejska.

Skrzyżowanie ze św. Bonifacego

Ulica św. Bonifacego od Powsińskiej zostanie otwarta. Na wlocie św. Bonifacego na skrzyżowaniu będą dwa pasy: do skrętu w prawo lub lewo. Na Jana III Sobieskiego – od strony Śródmieścia – staną zakazy skrętu w prawo i lewo.

Plac budowy zajmie środek skrzyżowania, dlatego żeby pojechać w kierunku alei Sikorskiego, kierowcy poruszający się od Śródmieścia i z Powsińskiej zawrócą na wysokości Egejskiej. W św. Bonifacego w kierunku alei Sikorskiego nie skręcą jadący od Wilanowa.

Od Czarnomorskiej do Limanowskiego

Wyjazd z ulic Czarnomorskiej i Spalskiej na Jana III Sobieskiego możliwy będzie tylko w prawo. Z ulic Mangalia i Limanowskiego kierowcy pojadą z jednego pasa w każdym kierunku.

Nie będzie skrętu w lewo z Jana III Sobieskiego, zarówno od Śródmieścia jak i od Wilanowa, w żadną w wymienionych ulic.t

Skrzyżowanie z aleją Witosa

Na skrzyżowaniu Jana III Sobieskiego z alejami Sikorskiego i Witosa kierowcy pojadą tak samo jak dotychczas. Na Jana III Sobieskiego w obu kierunkach będą pasy do jazdy prosto i w prawo.

Aleją Witosa od strony Wisły przejazd przez skrzyżowanie pozostanie dwoma pasami prosto, a od Ursynowa będą pasy do jazdy w każdym kierunku.

Skrzyżowanie z Idzikowskiego

Na skrzyżowaniu z Idzikowskiego jadący od centrum nie skręcą w lewo. Nie będzie też skrętu w lewo w Jana III Sobieskiego z Idzikowskiego od Puławskiej.

Z kolei na Idzikowskiego od strony alei Witosa, a także na Jana III Sobieskiego od Wilanowa będą osobne pasy do skrętu w lewo, a obok do jazdy prosto lub w prawo.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Autobusy pojadą nową jezdnią ulicy Jana III Sobieskiego w obu kierunkach. Na dotychczasowych, zmienionych trasach pozostaną autobusy linii: 119, 148, 167, 168, 172, 217, 319 i N33.

Autobusy linii 164 wrócą tu na swoją podstawowa trasę. Podobnie 185 w kierunku Ursynowa, 189 do osiedla Górczewska i 263 na trasie wydłużonej do pętli przy metrze Wilanowska. Te trzy linie w przeciwną stronę pojadą Czarnomorską i Jana III Sobieskiego do św. Bonifacego.

Z kolei linia 187 skończy trasę na przystanku Chełmska. Autobusy 163 w stronę pętli Św. Bonifacego nie skręcą z ulicy Augustówka w Powsińską, ale pojadą prosto i dalej Nałęczowską oraz Jana III Sobieskiego św. Bonifacego.

Zmienią się także trasy linii nocnych N03 i N83.

We wtorek, 20 sierpnia, wykonawca inwestycji zwęzi obie jezdnie ulicy Puławskiej przy skrzyżowaniu z Goworka. Kierowcy skręcą od Waryńskiego w Goworka z jednego pasa. Ruch na drugiej jezdni, prosto w kierunku Śródmieścia także będzie jednym pasem.

